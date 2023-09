11 frases de Demichelis tras el triunfo ante Atlético Tucumán: Del gol anulado al Superclásico con Boca

River Plate sacó adelante un duro encuentro ante Atlético Tucumán por la quinta fecha de la Copa de la Liga y sumó su triunfo 18 en fila en el estadio Monumental. Salomón Rondón fue el autor del gol del triunfo en tiempo de descuento, luego de un partido que no fue de los mejores para el Millonario, pero que en el final encontró “un premio al esfuerzo”. Así lo resumió Martín Demichelis en la conferencia de prensa.

“Estoy muy contento por otra victoria más en casa, en un día laboral y jueves donde el estadio estuvo lleno. Hay partidos que se ganan como los de hoy, fue un premio a la búsqueda, a la constancia y el esfuerzo del equipo en los 90 minutos. Jugamos contra un equipo que no había perdido en diez partidos y solo recibió dos goles. Fue difícil herirlo”, reconoció Micho, quien a su vez habló de la falta de fluidez de sus dirigidos. “Solemos ser muy verticales con la posesión, pero el rival replegaba bien. Por eso había que mover y ser pacientes para encontrar el momento y el espacio. No tuvimos la fortuna para convertir rápido, pero el equipo me gustó”.

Sobre el final de la primera etapa, Paulo Díaz convirtió, pero el tanto fue anulado a instancias del VAR por posición adelantada. “Sería bueno que los árbitros puedan explicarle a la gente esa jugada, así ellos lo entienden. Porque nosotros nos quedamos con la explicación por estar ahí, pero ojalá que lo puedan explicar”, fue el tibio reproche del entrenador.

A su vez, se refirió a un cambio que sorprendió en el entretiempo, que fue la salida de Enzo Pérez en lugar de Matías Kranevitter. “No fue táctico, en absoluto. Fue de común acuerdo porque se le habían empezado a cargar los gemelos. Enzo venía de hacer un muy buen partido contra Arsenal, se me acercó y me lo comunicó. No fue táctico”, contó.

Las otras modificaciones de Demichelis le surtieron efecto a River Plate, sobre todo los ingresos de Pablo Solari y Salomón Rondón, quien asiste y el que define el gol, respectivamente. “Es el premio al esfuerzo, al plantel que se entrena sin regalar absolutamente nada. Hoy Jony (Maidana) solo está jony en camilla, los demás entraron como unos leones. Uno apuesta y los chicos son los que se acomodan. Todos los que entraron lo hicieron bien”, valoró el DT.

Acerca del récord de 18 triunfos consecutivos como local, Micho dijo: “No me desvela y pasó a ser anecdótico. Sí me pone muy feliz que en partidos locales tengamos esa hegemonía entre la gente y el plantel. Vienen los rivales, nos respetan pero es anecdótico. Ojalá podamos corregir lo que hacemos de visitante”. El próximo partido será ante Banfield en el Sur y luego el Superclásico ante Boca en la Bombonera. “Eso es en 10 días, pero como entrenador me ocupa mucho la recuperación de los jugadores de hoy, hacer buenos partidos de visitante y pienso primero en Banfield”, aclaró.

En el final, contó qué sensaciones le dejó que el público cantara varias veces el “movete, River movete” y contó cómo se encuentra el Pity Martínez. “La gente tiene derecho a cantar lo que quiere, y nos sentimos muy fuertes cuando lo hacen. Ellos quieren ganar y nosotros también, sentimos ese apoyo y no es casual esa hegemonía que loramos en ganar 18 de 19 partidos. Seguramente intimida a los rivales, no me molesta al contrario, el grupo se pone muy fuerte”.

“Sé lo que representa para la gente y el grado de ansiedad que manejan. Desde que llegó nos aporta muchísimo, es muy positivo en lo grupal y tiene muchísimas ganas de trabajar en el día a día. Está muy bien”, cerró sobre el Pity, aunque no confirmó cuándo debutará.