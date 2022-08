19 futbolistas de la selección nacional que aparecieron en el álbum, pero no viajaron al Mundial

Argentina 1978

Hugo Alves, Argentina 1978

Hugo Alves era uno de los jugadores que realizó la pretemporada previa al Mundial de 1978 junto con el resto del plantel, pero César Menotti decidió marginarlo a él y a Armando Capurro. Sobre el final, quienes también se quedaron afuera fueron Diego Armando Maradona, Víctor Bottaniz y Humberto Bravo, pero sólo el hombre que vestía la camiseta de Boca fue parte del álbum de los campeones.

México 1986

Miguel Russo, México 1986

Miguel Ángel Russo era estrella en el Estudiantes campeón de 1982 y 1983 y fue una fija en el equipo de Carlos Bilardo durante las Eliminatorias. Pero una lesión sobre el tramo final a la Copa del Mundo lo hizo llegar con poco rodaje y el entrenador prefirió no subirlo al avión. En el álbum del campeón sí tuvo un lugar.

Italia 1990

Luis Islas, Italia 1990

Bilardo había convocado a Luis Islas, quien en ese entonces había sido elegido como el mejor arquero de España. Pero cuando se le informó que no sería el titular, el ex Independiente prefirió abandonar el equipo y dejar de lado la Copa del Mundo de Italia. El destino quiso que finalmente Nery Pumpido se lesionara y Sergio Goycochea ingresara en su lugar para ser figura en los penales ante Yugoslavia e Italia.

Néstor Rolando Clausen, Italia 1990

Campeón del Mundo en 1986, Néstor Clausen era una fija en el equipo de Bilardo. Pero tiempo antes del Mundial, el lateral derecho de Independiente sufrió un desgarro y tuvo que operarse. En enero de aquel año se incorporó a los entrenamientos del plantel en el predio de Ezeiza, pero el técnico no lo notó al 100% y prefirió no subirlo al avión.

Jorge Valdano, Italia 1990

Uno de los episodios más recordados de la Selección Argentina es la ausencia de Jorge Valdano en Italia 1990. El delantero se había retirado en 1987, pero Bilardo le pidió que volviera. Luego de varios meses entrenando sólo para la Selección, el técnico lo desafectó a menos de un mes para el inicio del Mundial. “Me ahogué justo cuando estaba por llegar a la orilla”, confesaría tiempo después.

Estados Unidos 1994

Gustavo Zapata, Estados Unidos 1994

Gustavo Zapata había sido parte del repechaje ante Australia, pero Alfio Basile lo marginó sobre el final para sorpresa de todos. Sin embargo, el hombre que en ese momento jugaba en River tiene su figurita.

Carlos McAllister, Estados Unidos 1994

Carlos McAllister era una fija en el plantel mundialista, pero luego del triunfo ante Australia en el repechaje, "El Colorado" tuvo que marcar a Ariel Ortega en un clásico que River ganó 2-0 en La Bombonera. "El Burrito" hizo un gol, fue figura y el defensor xeneize tuvo una actuación tan mala que perdió su lugar en el seleccionado.

Francia 1998

Hernán Díaz, Francia 1998

Hernán Díaz parecía ser el hombre leal que Daniel Passarella quería para el equipo de Francia 1998, incluso tuvo su "muñeco cabezón", típico de la época. Pero "El Kaiser" sorprendió a todos y tanto él como Christian Bassedas se quedaron afuera de la lista sobre la hora.

Juan Román Riquelme, Francia 1998

Juan Román Riquelme venía de ser figura en el equipo Sub 20 que había conquistado el título mundial en 1997, año en el que además debutó en la Selección mayor por Eliminatorias. El buen juego que desplegaba en Boca ya obnubilaba a todos, pero no a Passarella que no lo tuvo en cuenta.

Corea Japón 2002

Javier Saviola, Corea Japón 2002

Javier Saviola era figura en el Barcelona, había marcado 21 goles en esa temporada y con sólo 21 años era señalado como una estrella. En febrero de aquel año formó parte de una las últimas listas, pero finalmente Marcelo Bielsa optó por Claudio Caniggia. El álbum oficial se anticipó a la ausencia de Riquelme, pero no a la de "El Conejito", que tuvo que esperar cuatro años más.

Alemania 2006

Juan Sebastián Verón, Alemania 2006

En abril de 2006 Juan Pablo Sorín y Juan Sebastián Verón se cruzaron verbalmente en el partido que Inter y Villarreal disputaron por la Champions League. El hombre que vestía la camiseta del conjunto español era entonces el capitán elegido por José Néstor Pékerman. Tras ese encuentro las puertas para "La Bruja" se cerraron definitivamente.

Javier Zanetti, Alemania 2006

La ausencia de Javier Zanetti fue una sorpresa en la lista definitiva de Pékerman e incluso parte de la prensa especuló con que su amistad con su compañero del Inter de Milán Sebastián Verón había estado vinculada a su no convocatoria. Pero el lateral derecho jamás supo lo que sucedió: "No me dijeron qué hice mal para quedar afuera. Estoy dolorido", declaró al llegar a Buenos Aires antes del inicio de la Copa del Mundo.

Walter Samuel, Alemania 2006

Walter Samuel era otro de los jugadores del Inter que quería revancha tras lo sucedido en Corea Japón 2002, cuando el equipo se volvió en primera ronda. Pero el zaguero fue marginado por José Pékerman y tuvo que esperar cuatro años más para volver.

Andrés D'Alessandro, Alemania 2006

El volante se había ganado un lugar durante el ciclo de Marcelo Bielsa, pero con la llegada de Pekerman perdió continuidad. Finalmente sería relegado y el tiempo no curaría el dolor que sintió el volante que en ese entonces vestía la camiseta del Portsmouth. Años más tarde, cuando jugaba en San Lorenzo, el nombre del ex DT de la Selección sonó para dirigir al “Ciclón” y él explotó: “Si viene Pekerman me voy a tener que ir. Si me quedo dudo que nos dirijamos la palabra”.

Sudáfrica 2010

“El Cuchu” Cambiasso, Sudáfrica 2010

Esteban Cambiasso atravesaba entonces uno de sus mejores momentos futbolísticos: era un referente en el plantel del seleccionado y pieza clave en el Inter de Milar que conquistaría la Champions League. Pero Diego Maradona lo marginó de la lista de 30 nombres -previa a la de 23- sin motivos.

Javier Zanetti, Sudáfrica 2010

Otras de las estrellas de aquel Inter que volvió a ser figurita y se quedó sin Mundial fue Javier Zanetti. El lateral había sido uno de los puntos altos en el inicio del ciclo de Maradona, pero reconoció tiempo después que él preveía su ausencia: “No hay consuelo por quedarse fuera de la selección. El fútbol te da y te quita muchas cosas. Todo no se puede”. En su lugar fueron Jonás Gutiérrez, Nicolás Otamendi (ninguno de los dos se desempeñaba como lateral derecho) y Ariel Garcé, que no jugó ni un minuto.

Brasil 2014

Éver Banega, Brasil 2014

El grupo estaba listo y con antelación se conocía ya a más del 80% del plantel que iba a jugar el Mundial de Brasil tras terminar primero en las Eliminatorias. Uno de esos jugadores que era una fija era Éver Banega, pero cuando la lista pasó de ser de 26 a 23, el ex volante de Newell's quedó marginado y tuvo que abandonar la concentración del predio de Ezeiza.

Rusia 2018

Mauro Icardi, Rusia 2018

Los aires nuevos anunciados por el entrenador Jorge Sampaoli le abrieron las puertas a Mauro Icardi a la selección argentina. Por eso, parecía que el goleador que por entonces estaba en el Inter de Milan iba a tener un lugar en la lista del Mundial. Sin embargo no fue así y a Rusia viajaron Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín como centrodelanteros.

Ramiro Funes Mori, Rusia 2018

Ramiro Funes Mori se había asentado en la zaga central durante el tiempo que Gerardo Martino estuvo al frente de la selección argentina. Pero Jorge Sampaoli dejó al zurdo afuera de la lista final que viajó a Rusia 2018 y esa plaza la usó para que Marcos Rojo se subiera al avión. El por entonces jugador del Manchester United terminó siendo clave con su gol a Nigeria para que la Albiceleste pasara a octavos de final.