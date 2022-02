A 9 años y 11 meses del crimen, piden justicia por Diego Pachao

Familiares y amigos de Diego Iván Pachao (20), el joven que falleció tras haber estado alojado en la Comisaría Séptima, reclamaron justicia frente al Juzgado Correccional N°2 y que se lleve a cabo el juicio para los seis policías acusados por el crimen ocurrido en 2012.

Claudia Véliz, madre de la víctima, pidió a los jueces celeridad en la causa y que no hagan lugar al pedido del abogado defensor de uno de los imputados por la muerte de su hijo.

“No quiero esperar más, no puedo esperar más. Son años de sufrimiento y de no tener a mi hijo. Les pido por favor que no hagan lugar al pedido del abogado de uno de los asesinos, Ramón Ariel Quevedo”, dijo la mujer.

Recordemos que el caso irá a debate con seis policías en el banquillo. Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Yani Nieva y Ramón Ariel Quevedo están acusados por homicidio. En tanto, que Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero, serán juzgados por "vejaciones".