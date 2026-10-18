A qué hora juega "Pollito" Tapia y Arturo Coello la final del Milano Premier Padel

El Milano Premier Padel P1 2026 llega este domingo a su jornada decisiva, con las finales masculina y femenina que definirán a los campeones de uno de los torneos del circuito internacional de pádel. La competencia se disputa desde el 10 de octubre en el Allianz Cloud de Milán, Italia, y reúne a algunas de las mejores parejas del mundo en busca del título.

Entre los protagonistas de la definición estará el catamarqueño Agustín "Pollito" Tapia, quien junto a Arturo Coello se enfrentará a la pareja integrada por Leo Augsburger y Juan Lebrón. El partido está programado para comenzar no antes de las 12:00 de Argentina, dentro de la jornada de finales que tendrá como escenario la pista central del estadio milanés.

La definición también tendrá un atractivo especial por los premios en juego. El torneo distribuirá un total de 479.068 euros y otorgará 1.000 puntos FIP para el ranking mundial a cada pareja campeona, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Además, esta edición incorpora una novedad histórica: los ganadores recibirán anillos exclusivos de campeones, diseñados especialmente para la competencia.

A qué hora juega Agustín Tapia la final en Argentina

La final masculina del Milano Premier Padel P1 2026 se disputará este domingo en la pista central del Allianz Cloud. Según el cronograma anunciado, el encuentro entre Agustín Tapia y Arturo Coello frente a Leo Augsburger y Juan Lebrón comenzará no antes de las 17:00 de Italia, equivalentes a las 12:00 de Argentina.

Para el público argentino, la atención estará puesta en la participación de Tapia, quien formará pareja con el español Arturo Coello en la disputa por el título masculino. Enfrente tendrán a Leo Augsburger y Juan Lebrón, quienes buscarán quedarse con el campeonato en el cierre del certamen.

El cronograma completo de las finales

La jornada decisiva tendrá dos encuentros en la pista central del Allianz Cloud. El primero corresponderá a la final femenina, mientras que el segundo será el partido por el título masculino, con Tapia y Coello como protagonistas.

El cronograma previsto es el siguiente:

15:00 de Italia | 10:00 de Argentina: Ari Sánchez y Andrea Ustero frente a Bea González y Paula Josemaría, por la final femenina.

No antes de las 17:00 de Italia | 12:00 de Argentina: Agustín Tapia y Arturo Coello frente a Leo Augsburger y Juan Lebrón, por la final masculina.

De esta manera, la definición femenina abrirá la jornada y luego llegará el turno del encuentro que tendrá al argentino Tapia entre sus protagonistas.

Un título con 1.000 puntos FIP y 479.068 euros en premios

Además de consagrar a los campeones del Milano Premier Padel P1 2026, la jornada definirá la distribución de los premios y los puntos correspondientes al ranking mundial. La competencia repartirá 479.068 euros en premios, mientras que cada pareja ganadora, tanto en la categoría masculina como en la femenina, recibirá 1.000 puntos FIP para el ranking mundial.

Estos reconocimientos forman parte de los incentivos deportivos y económicos que rodean la definición del torneo. Para las parejas finalistas, el encuentro representa la oportunidad de cerrar su participación en Milán con el título y sumar los puntos previstos para los campeones.

La novedad histórica

Uno de los elementos distintivos de esta edición será la entrega de anillos especiales a las parejas ganadoras. Por primera vez, los campeones no recibirán solamente el trofeo habitual, sino también anillos exclusivos de campeones, en una propuesta inspirada en los reconocimientos utilizados en ligas deportivas como la NBA y la NFL.

Las piezas fueron diseñadas por Lagati Padel Jewels y cuentan con diamantes, rubíes y esmeraldas. La iniciativa incorpora un reconocimiento adicional para quienes se consagren en las finales del torneo.

La entrega de estos anillos constituye una de las novedades históricas de la edición 2026 y suma un elemento distintivo a la ceremonia de premiación. Tanto los campeones masculinos como las campeonas femeninas recibirán este reconocimiento, además de los premios económicos y los puntos FIP correspondientes.