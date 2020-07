AFA tuvo una reunión con virtual con expertos médicos para tratar la vuelta del fútbol

Son muchos los temas que se trataron y el infectólogo asesor de La Nación, Pedro Cahn, despejó dudas a los dirigentes y fue un poco pesimista con la vuelta de la actividad. Cabe recordar, que la fecha de la vuelta a los entrenamientos se fijará la semana que viene una vez que se reunan Claudio Tapia con el misitros de Salud, Gines González García.

"Nos aconsejó tener en cuenta el olfato en los exámenes médicos y desaconsejó las concentraciones", explicó Donato Villani, jefe del Departamento Médico de AFA, en diálogo con Sportia. Y agregó: "Hablamos de la cuestión práctica, entrenamientos. Cahn desaconsejó las concentraciones. Él habló de cápsulas. Queremos no exceder las ocho personas por práctica".

Con respecto a la Copa Libertadores, no habrá modificaciones en la fecha que ayer hizo oficial Conmebol para la reanudación del certamen. River hoy no solicitó comenzar antes los entrenamientos por jugar la Copa. Todo se define o no entre Ginés y Tapia la semana próxima.

Por su parte, se confirmó que AFA se hará cargo de los testeos que serán 72 horas antes del entrenamiento y una vez por semanas.

Algunas sugerencias que hemos hecho es que los jugadores vayan cambiados, que no usen los vestuarios del club, una serie de medidas de control para verificar la salud de los jugadores, técnicos, kinesiólogos, médicos y demás. Analizamos distintas variantes en ese sentido. Veo una buena voluntad por parte de los presidentes para encontrar soluciones", afirmó Pedro Cahn en Sportia.

"Al principio, como en los entrenamientos no van a hacer fútbol, sí hablamos de armar burbujas de a seis jugadores, que sean los mismos que estén juntos, que no deberían mezclarse con otras burbujas, ni mezclarse afuera", agregó el infectólogo.

Fue pesimista y realista con respecto a la Copa Libertadores y la participación de los equipos argentinos: "Yo les dije que, por el momento, las fronteras del país están cerradas, que la apertura o no de fronteras será de acuerdo a lo que recomiende el Ministerio de Salud. Si viajan, tendrán que hacer 14 días de cuarentena al regreso. De la misma manera, no se podría dejar entrar a equipos extranjeros tampoco, en la situación actual. Si fuera presidente de un club, no mandaría a mi plantel a jugar a Brasil. Es mi opinión, al día de hoy parece utópico pensar en viajar para jugar partidos en diferentes países", dijo Cahn.