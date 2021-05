Agenda deportiva: mucho fútbol, automovilismo, tenis y más

El domingo deportivo en los televisores será copado por la definición de los clasificados para los cuartos de final por la Copa de la Liga Profesional, con nueve partidos y varias plazas en juego. Pero también habrá propuestas interesantes más allá del fútbol local.

En la última fecha de la rueda de grupos quedarán determinados los cuatro cuartofinalistas que faltan y la configuración de los cruces en la próxima etapa, que depende de las posiciones finales en las zonas. Los partidos más destacados son Racing vs. San Lorenzo, River vs. Aldosivi, Huracán vs. Independiente, Lanús vs. Talleres y Colón vs. Unión.

La carrera hacia la corona de la liga española tendrá un encuentro importante en Real Madrid vs. Sevilla: el equipo merengue puede quedar puntero junto a Atlético de Madrid a falta de tres fechas. Y también en España habrá dos grandes acontecimientos: la carrera de Fórmula 1 en Montmeló y la final del Masters 1000 de Madrid Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini.

No faltarán otros atractivos locales y de alcance internacional: Turismo Carretera en Paraná, otra capítulo de la final de la Liga Nacional entre Quimsa y San Lorenzo, Giro de Italia, NBA, golf del PGA Tour, Juventus vs. Milan y Saint-Étienne vs. Olympique Marseille, principalmente.

La televisación del domingo 9

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

10 Arsenal vs. Central Córdoba. TNT Sports.

Arsenal vs. Central Córdoba. TNT Sports. 12.10 Argentinos vs. Estudiantes. Fox Sports Premium.

Argentinos vs. Estudiantes. Fox Sports Premium. 14.30 Racing vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium.

Racing vs. San Lorenzo. Fox Sports Premium. 14.30 Platense vs. Rosario Central. TV Pública.

Platense vs. Rosario Central. TV Pública. 14.30 River vs. Aldosivi. TNT Sports.

River vs. Aldosivi. TNT Sports. 17.15 Lanús vs. Talleres. TV Pública.

Lanús vs. Talleres. TV Pública. 17.15 Huracán vs. Independiente. Fox Sports Premium.

Huracán vs. Independiente. Fox Sports Premium. 17.15 Colón vs. Unión. TNT Sports.

Colón vs. Unión. TNT Sports. 21 Newell's vs. Sarmiento. Fox Sports Premium.

Liga de España

9 Getafe vs. Eibar. ESPN 2.

Getafe vs. Eibar. ESPN 2. 11.15 Valencia vs. Valladolid. ESPN 2.

Valencia vs. Valladolid. ESPN 2. 13.30 Villarreal vs. Celta. DirecTV Sports.

Villarreal vs. Celta. DirecTV Sports. 16 Real Madrid vs. Sevilla. ESPN.

Premier League

12.30 West Ham United vs. Everton. ESPN.

Serie A

15.45 Juventus vs. Milan. ESPN 2.

Ligue 1

8 Saint-Étienne vs. Olympique Marseille. ESPN.

Saint-Étienne vs. Olympique Marseille. ESPN. 12.05 Reims vs. Monaco. DirecTV Sports 2.

TENIS

13.15 Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini. La final del Masters 1000 de Madrid. ESPN 2.

GOLF

14 El Wells Fargo Championship. La rueda final. ESPN Extra.

AUTOMOVILISMO

10 Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de España. Star Premium Action.

Fórmula 1. La carrera del Gran Premio de España. Star Premium Action. 10.30 Turismo Carretera. La carrera de Paraná, por la 5ª fecha. TV Pública.

BÁSQUETBOL

11 Quimsa vs. San Lorenzo. El partido 2 de la final de la Liga Nacional. TyC Sports.

NBA

14 Boston Celtics vs. Miami Heat. ESPN 3.

Boston Celtics vs. Miami Heat. ESPN 3. 16.30 Los Angeles Clippers vs. New York Knicks. ESPN 3.

CICLISMO