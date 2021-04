Agustín Segura aportó en la victoria de Jaguares XV sobre Cobras

En Jaguares estuvo el protagonismo del catamarqueño Agustín Segura que aportó en el marcador con tries. No fue bueno el inicio del partido para los argentinos dónde los primeros 15 minutos fueron para los brasileños. Luego, Jaguares se recuperó y con ayuda de sus backs (entre ellos Agustín Segura) se puso arriba en el marcador y no lo bajaron más.

El catamarqueño anotó dos tries que sirvió y mucho en el equipo de Ignacio Fernández Lobbe. Los demás tries fueron anotados por Bernasconi x2, Zeiss, Priscientelli, Salese, Cancelliere, González y Escurra. Sumado a las seis conversiones de Albornoz.

Síntesis

Cobras Brasil XV v Jaguares XV. #COBvJAG

Cobras Brasil XV (12): 1. Caique Silva, 2. Yan Rosetti, 3. Matheus Rocha, 4. Manuel Bernstein, 5. Cleber Dias, 6. Arthur Bergo, 7. Adrio Luiz, 8. André Arruda, 9. Douglas Rauth, 10. Joshua Reeves, 11.Daniel Lima Maranhao, 12. Moisés Duque, 13. Felipe Sancery (cap), 14. Robert Tenorio, 15. Daniel Sancery.

Ingresaron: 16. Santiago Grippo, 17. Leonel Moreno, 18. Alejandro Luna, 19. Gabriel Paganini, 20. Matheus Claudio, 21. Laurent Borda Couhet, 22. Lucas Spago, 23. Franco Giúdice.

Entrenador: Emiliano Bergamaschi.

Tries: Adrio Luiz, Grippo

Con: Duque

Pen:-

Amarillas:-

Jaguares XV (62): 1. Federico Wegrzyn, 2. Beltrán Salese, 3. Juan Pablo Zeiss, 4. Federico Gutiérrez, 5. Franco Molina, 6. Lautaro Bavaro, 7. Juan Martín González, 8. Tomás Bernasconi, 9. Felipe Ezcurra (cap), 10. Tomás Albornoz, 11. Martín Cancelliere, 12. Juan Pablo Castro, 13. Agustín Segura, 14. Sebastián Cancelliere, 15. Gerónimo Prisciantelli.

Ingresaron: 16. Ignacio Ruiz, 17. Francisco Minervino, 18. Luciano Torres, 19. Rodrigo fernández Criado, 20. Martín Vaca, 21. Rafael Iriarte, 22. Juan Bautista Daireaux, 23. Santiago Ruiz.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Tries: Zeiss, Prisciantelli, Bernasconi (2), Salese, M: Cancelliere, J.M. González, Segura (2), Ezcurra,

Con: Albornoz (6)

Pen:-