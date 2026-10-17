Agustín Tapia y Arturo Coello avanzaron a la final del Milano Premier Padel

Agustín Tapia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del pádel internacional. El catamarqueño y su compañero, Arturo Coello, se clasificaron a la final del Milano Premier Padel P1 tras superar a Franco Stupaczuk y Jon Sanz en dos sets: 6-3 y 6-4.

Los número uno del ranking mundial resolvieron un partido exigente en una hora y 18 minutos y consiguieron el pase a su decimoséptima final de la temporada, en una nueva muestra de regularidad en el circuito.

El encuentro comenzó con mucha paridad. Tapia y Coello encontraron la diferencia en el tramo decisivo del primer set, pero sus rivales reaccionaron rápidamente y volvieron a equilibrar el marcador. Sin embargo, la pareja líder del ranking recuperó el control y cerró la manga por 6-3.

En el segundo parcial, el catamarqueño y el vallisoletano elevaron su nivel desde el comienzo, consiguieron una ventaja y sostuvieron el dominio hasta sellar el 6-4 definitivo. Esta vez, Stupaczuk y Sanz no lograron revertir el desarrollo del partido.

Un nuevo récord para Coello junto a Tapia

La victoria también tuvo un significado especial para Arturo Coello. Con este resultado, el español alcanzó las 300 victorias en Premier Padel, convirtiéndose, según el reporte de origen, en el primer jugador en llegar a esa cifra en el circuito.

El logro se suma a la trayectoria que construye junto a Tapia, una dupla que continúa en la pelea por los principales títulos del calendario internacional.

Para el deporte catamarqueño, la presencia de Tapia en otra final representa un nuevo motivo de atención sobre el jugador que se consolidó entre las figuras más destacadas del pádel mundial.

Una remontada que sacudió las semifinales

La otra semifinal también dejó un resultado inesperado. Juan Lebrón y Leo Augsburger remontaron ante Alejandro Galán y Federico Chingotto después de perder el primer set por un contundente 6-0.

La pareja hispano-argentina reaccionó en el segundo parcial, que ganó por 6-2, y mantuvo el impulso en el tercero para repetir el 6-2 y quedarse con el partido.

Así, Lebrón y Augsburger revirtieron un comienzo adverso y se metieron en la final, en una de las remontadas más llamativas de la jornada en Milán.

Con Tapia y Coello también clasificados, el torneo quedó preparado para una definición entre dos parejas que llegan a la instancia decisiva después de superar semifinales con desarrollos muy diferentes.