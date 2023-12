Agustín Tapia destacó por una jugada en su debut en el Premier Padel de Milán

Agustín Tapia desplegó todo su talento en el partido debut en el Milano Premier Padel P1.

Tapia y Coello, que ganaron cuatro torneos de Premier Padel en 2023 (Roma, Madrid, Mendoza y París) aspiran a ganar el título de Milán para revalidar su condición de mejor pareja del mundo de la temporada. Por eso, en el encuentro ante los españoles Ignacio Vilariño y Salva Oria, por los 16vos de final, no dejaron margen para el error: 7-5 y 6-2.

En el segundo set ocurrió el momento clave del encuentro en el que Tapia puso de pie a todos en el estadio Allianz Cloud. El catamarqueño salvó en tres oportunidades ataques de Vilariño, con toques de espalda y a puro reflejo, para terminar definiendo con suavidad contra la pared y lejos del alcance de sus rivales.

En las redes sociales se viralizó la acción del argentino que despertó este tipo de posteos: “El padel es un deporte inventado por Enrique Corcuera en el año 1962 en el que Agustín Tapia SIEMPRE ES EL MEJOR. Que locura, que reflejos, que CALIDAD”. Y la cuenta oficial del torneo publicó el video con esta leyenda: “El animaaaal @agustapiacarp from another planet”. El navegador no soporta este contenido.

“La verdad que este tipo de jugadas son cosas que salen en el momento. Hay veces que resultan bien como hoy y otra que quedó en ridículo. Pero con lo que me quedo siempre es con el trabajo de todo el equipo que siempre está unido. Fue un año muy intenso y si bien ya estamos sobre el cierre del año seguimos disfrutando muchísimo de todo lo que hacemos y del equipo que tenemos”, comentó Tapia tras la victoria sobre Vilariño y Oria en Milán.