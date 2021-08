Ahora todo cambió: Russo tiembla en su puesto y habrá una reunión clave

El flojo presente de Boca Juniors donde en el torneo local está ante penúltimo y aún no ganó. Además, hace varios partidos que no gana y le cuesta marcar goles. Eso hace que se cuestione por primera vez la continuidad de Miguel Ángel Russo en su cardo que es la primera vez desde que retornó a Boca.

Lo que hasta ahora lo está sosteniendo en el cargo es que viene de eliminar a River de la Copa Argentina por la vía de los penales. Pero, el mal funcionamiento del equipo que aún sigue sin encontrar respuestas podría desencadenar la salida del entrenador aunque aún todo es incierto.

La derrota ante Estudiantes del pasado domingo desencadenó las dudas. Si bien Riquelme había ratificado la confianza al entrenador, hay algo que hace ruido en el Consejo de Fútbol y por eso habrá una reunión con el entrenador donde se podría confirmar su continuidad o no.

La reunión se habla que se hará este martes por la mañana antes de un nuevo entrenamiento del plantel donde estarán miembros del Consejo del Fútbol y el entrenador. Pero, se podría adelantar para esta noche del lunes donde el propio Riquelme se reuniría con Russo.

Lo positivo para Russo es que viene de eliminar dos veces a River por penales y en el último tiempo tuvo buenos partidos ante Mineiro por la LIbertadores pero por la polémica del VAR quedaron afuera injustamente. Lo negativo es que ya desde hace meses antes del receso el equipo no juega bien donde en el camino cambió mucho el esquema y jugadores y no pudo mantener nunca un once ideal.

Lo cierto es que Boca juega este sábado donde recibirá a Patronato, ¿Con Russo en el banco de suplentes?.