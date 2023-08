Alan Pichot renunció a representar al país por un desacuerdo con la Federación Argentina de Ajedrez

El campeón argentino de ajedrez, Alan Pichot, anunció que dejará de representar a la Argentina en los torneos internacionales y jugará ahora para España, país en el que vive actualmente

El campeón explicó que tuvo que tomar esta determinación por su enfrentamiento con Mario Petrucci, presidente de la Federación argentina de Ajedrez.

“Esta es la última vez que voy a hablar públicamente sobre este tema. No me cambio de federación por motivos económicos ni por oportunidades. Podría vivir cómodamente en Europa representando a Argentina, ya que esta bandera me brinda muchas opciones. Ser el mejor en el ranking latinoamericano me facilita recibir invitaciones a torneos en comparación con estar quinto en el ranking español. La única razón de este cambio tiene nombre y apellido: Mario Petrucci” disparó Pichot en la red social Twitter.