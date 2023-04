Alejandro Garnacho podría perderse el Mundial Sub 20 y desde Argentina ya trabajan para evitarlo

Alejandro Garnacho es uno de los jugadores más interesantes de la nueva camada de futbolistas argentinos que están surgiendo. Su presencia en la Selección argentina es clave para los fanáticos. Sin embargo, su convocatoria al Mundial Sub 20 corre peligro: el Manchester United no lo cedería ya que no es obligatorio.

Esta situación ya encendió las alarmas en la Albiceleste y todos los esfuerzos están puestos en poder lograr que sea parte del equipo. Por eso, desde la AFA ya trabajan para destraban el tema con el conjunto inglés.

El futbolista de 18 años tiene muchas ganas de estar presente en el torneo, pero no depende exclusivamente de su voluntad. Aunque aparece en la lista preliminar que se dio a conocer este martes, eso no asegura su inclusión en el listado final.

El hecho de que la FIFA haya sacado de su calendario oficial el Mundial Sub 20 cambió los planes y los equipos ya no están obligados a ceder a los jugadores. Si bien en la casa madre del fútbol argentino se decidió por Asamblea que los clubes tengan esta consideración, eso no corre para los equipo extranjeros.

De esta manera, la posibilidad de ver a Garnacho como uno de los referentes de la Albiceleste en la Copa del Mundo que se realizará en nuestro país se complica.

Alejandro Garnacho quiere jugar para Argentina cuanto antes

La relación entre Alejandro Garnacho y la Selección argentina es algo complicada. El futbolista ya manifestó sus ganas de jugar con la Celeste y Blanca, incluso rechazó a España, pero el debut se retrasa.

Si bien el juvenil de 18 años ya tuvo su contacto con la Albiceleste a partir de un llamado para la Sub 20 y algunos entrenamientos con la Mayor, su sueño de vestir la camiseta nacional en un partido no logra concretarse.

El último desencuentro se dio cuando fue convocado para los amistosos ante Panamá y Curazao: poco tiempo antes se lesionó de gravedad y su presencia no se pudo dar.

Con este antecedente, las ganas de Garnacho de jugar con la camiseta argentina crecen a cada minuto y este Mundial sería la oportunidad de vivir la experiencia y recibir el cariño de los hinchas.