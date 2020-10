Alerta en Los Pumas: Juan Imhoff dio positivo de coronavirus

El wing argentino Juan Imhoff, citado para jugar en Los Pumas el próximo Rugby Championship, y su esposa, dieron positivo de coronavirus en París, en donde juega para el Racing 92, aunque el contagio no le impedirá al ex Duendes de Rosario sumarse al plantel del equipo argentino para la cita en Australia.



Imhoff fue uno de los contagiados en el Racing 92, finalista de la presenta Copa de Europa y que no pudo jugar el pasado sábado ante La Rochelle por el Top 14 francés.



Natacha Eguía, esposa de Juan Imhoff, confirmó en las últimas horas en su cuenta de la red social Instagram que tanto ella como su esposo tienen coronavirus.



"Después de siete meses de tomar todas las precauciones recomendadas, cuidarnos, cuidar a nuestro entorno, usar máscara, alcohol en gel, distancia social y todo lo que estuvo a nuestro alcance, contrajimos el Covid-19", escribió la esposa del rugbier.



En cuanto a Imhoff y Los Pumas, no habrá inconvenientes para que el wing de 32 años se sume en Australia al plantel del seleccionado argentino que jugará el Rugby Championship entre el 7 de noviembre y 12 de diciembre.