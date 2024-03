Alerta en la Selección argentina: un defensor se lesionó y podría perderse los amistosos en Estados Unidos

Marcos Senesi salió lesionado este domingo del partido que su equipo, el Bournemouth, le ganó 2-0 al Burnley de visitante por la fecha 27 de la Premier League. Esta situación genera preocupación en la Selección argentina debido a que el defensor es uno de los citados por Lionel Scaloni para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica que se jugarán en Estados Unidos a fin de mes.

Senesi sintió una molestia muscular a los 9 minutos del partido y debió dejar la cancha entre gestos de preocupación. En su lugar entró Chris Mepham. Por el momento, el club no publicó ningún parte médico oficial para explicar el grado de la lesión.

Lo cierto es que esta salida prematura enciende las alarmas en la Selección argentina, cuando faltan tres semanas para los encuentros que servirán como preparación para la Copa América.

A la espera de los resultados de los estudios médicos, Senesi se ilusiona con volver a la Selección argentina. “Tomé la decisión con el corazón y decidí jugar para mi país. No me imaginaba escuchando un himno que no sea de mi país. Me siento orgulloso de representar a la Argentina”, había dicho hace algunos años ante la posibilidad de que lo convocaran para representar a Italia.

El exdefensor de San Lorenzo tuvo su debut con la Scaloneta en la goleada 5-0 contra Estonia en junio de 2022 y después ya no volvió a sumar minutos. Unos días antes, había sido parte de la consagración argentina en la Finalissima (no jugó pero tiene la medalla de campeón) justamente contra Italia.

Los amistosos de la Selección argentina en marzo