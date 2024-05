Alerta en la Selección Argentina: Milan contactó a Lionel Scaloni y una frase en Italia encendió las alarmas

El Milan contempla hacer cambios significativos en su banquillo luego de una temporada marcada por decepciones deportivas, especialmente por la eliminación en los cuartos de final de la Europa League a manos de Roma y al ver nuevamente como su clásico rival, Inter, se quedó con el Scudetto.

Según develó La Gazzetta dello Sport, uno de los nombres más rutilantes que tiene en carpeta el Rossonero para tomar las riendas de la institución y sustituir al italiano Stefano Pioli es nada más ni nada menos que Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

La salida de Pioli quedó prácticamente sellada tras una serie de resultados adversos, que incluyen la eliminación en los cuartos de final de la Europa League a manos de la Roma y en la Copa Italia frente al Atalanta. A esto hay que sumarle algunas manifestaciones en contra de los ultras por el nivel irregular mostrado por el equipo a lo largo de la temporada. Milan contactó a Lionel Scaloni para ser el nuevo entrenador

“El Milan, sin embargo, ha evaluado en las últimas semanas a muchos otros entrenadores y se ha informado sobre varios perfiles. El más sensacional es Lionel Scaloni, el técnico que fue campeón del mundo con Argentina en Qatar. El Milan lo considera un entrenador con el identikit adecuado: fascinante, ambicioso, con ideas modernas”, manifestó el rotativo.

Este medio también sostiene que los mandatarios del club milanés ya se contactaron con el entrenador a través de sus agentes. “No ha habido citas, sólo contactos telefónicos, pero la operación no sería imposible. Por supuesto, Scaloni no llegaría hasta el final de la Copa América (14 de julio), pero estaría dispuesto a dejar Argentina para entrenar al primer equipo de su vida”, soltaron como una especie de bomba que generó una onda expansiva que llegó hasta el Predio de Ezeiza de la Selección.

Sin embargo, el Gringo en las próximas semanas dará a conocer la lista de la Copa América que se realizará en Estados Unidos y esto suena más bien a un rumor alimentado desde Italia que a una realidad en la actualidad, teniendo en cuenta la forma de trabajar del DT argentino.

Lionel Scaloni, que en primera instancia tomó las riendas de la Albiceleste de manera interina tras lo acontecido en Rusia 2018, marcó una era al frente del combinado nacional al conquistar la Copa América 2021 ante Brasil en el Maracaná, derrotar a Italia en la Finalissima y bordar la tercera estrella en el escudo luego de imponerse ante Francia en Qatar. Ahora buscará agigantar su leyenda en la Copa América de Estados Unidos 2024, donde serán cabeza de serie del Grupo A (enfrentarán a Chile, Perú y Canadá).

Sin embargo, desde Italia alertan que la prioridad para la cúpula conformada por los dirigentes Giorgio Furlani y Geoffrey Moncada y el ex futbolista Zlatan Ibrahimovic hoy por hoy es el portugués Paulo Fonseca, estratega del Lille de Francia -su vínculo finaliza al terminar la temporada- y conocedor de la Serie A luego de dirigir Roma. No obstante, el luso cuenta con varias ofertas sobre la mesa y podría decantarse por otro proyecto, lo que generó que Milan se contactara con diferentes entrenadores.

En la carrera por el puesto también se encuentra otro argentino, como Marcelo Gallardo, quien actualmente se encuentra negociando la desvinculación con el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

Entre los otros perfiles que aparecen sobre la mesa sobresalen los del inglés Graham Potter (está libre desde su salida del Chelsea a inicios del 2023), el alemán Thomas Tuchel (no seguirá en Bayern Munich), el francés Christophe Galtier (actualmente en el Al-Duhail SC de Qatar), el italiano Roberto De Zerbi (corre de atrás ya que su salida del Brighton & Hove Albion ronda los 14 millones de euros) y Thiago Motta (todos los caminos conducen a que dejará Bologna para ponerse el buzo de DT de Juventus luego de la salida de Massimiliano Allegri)