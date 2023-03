Alexis Mac Allister reveló la insólita contraseña de Wifi que eligió después del Mundial

El campeón del mundo con la Selección argentina y jugador del Brighton. Alexis Mac Allister contó que luego del Mundial de Qatar decidió cambiar la contraseña del WiFi de su casa.

El periodista de TyC Sports Gastón Edul le preguntó al mediocampista cuál era su clave de internet y la respuesta sorprendió a todos: “18-12-2022″. Queriendo indagar más, Ariel Rodríguez le consultó: “¿Queda para siempre no?”. Y sin titubear dijo: “Sí, obviamente. Es un recuerdo que va a estar para siempre y cuando volví de Qatar cambié la contraseña y quedó así”.

El argentino jugó este miércoles en el triunfo del Brighton por 1-0 ante el Stoke City por los octavos de final de la FA Cup. Mac Allister es una pieza clave en el equipo que en la Premier League está a un punto de clasificar a la Conference League, lugar que ocupa actualmente el Liverpool con 36 puntos.

Alexis Mac Allister cambió la contraseña de WiFi luego del título de Argentina en el Mundial de Qatar (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)Por: Action Images via Reuters

La posible salida de Alexis Mac Allister del Brighton en el próximo mercado de pases

Las propuestas para adquirir al campeón del mundo no paran de llegarle al Brighton. Según informó el sitio de mercado europeo Fichajes.net, el club tuvo que poner un precio: solo dejará salir al argentino por una cifra superior a los 75 millones de euros. Esta decisión se debe a que el Atlético de Madrid y el Manchester City preguntaron por la situación del jugador.

Alexis Mac Allister rompió el silenció tras su separación y habló de los cambios que vivió luego del Mundial

Alexis Mac Allister rompió el silencio durante el fin de semana y habló sobre los cambios que tuvo en su personalidad en los últimos meses, ayudado por el éxito alcanzado en la Copa del Mundo. “Ser parte de la Selección en Qatar y pelear para estar en el equipo me ayudó a ser un mejor jugador y un mejor ser humano”, dijo en una entrevista con el Daily Mail de Inglaterra.

Luego, agregó: “Antes, cuando no jugaba, yo decía 'No me importa'. Pero ahora cambié mi forma de pensar y sé que todo lo que hacemos como jugadores es por el equipo. Cuando hablo de que me hizo un mejor ser humano, me refiero a eso”.