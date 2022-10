Alina Moine reveló todo sobre la salida de Marcelo Gallardo de River Plate: Quiénes lo sabían y por qué lo contó ahora

La decisión que tomó Marcelo Gallardo de marcharse de River Plate después de ocho años y medio de gestión se mantuvo en un estricto hermetismo. El llamado a una conferencia de prensa repentino hacía presagiar que algo iba a anunciarse en ese momento, pero no fue hasta que el Muñeco abrió la boca ante los periodistas que se conoció verdaderamente el panorama. El respetuoso silencio de la intimidad fue algo que caracterizó al paso del DT, pero tras su comunicación poco a poco se empieza a conocer la cocina de la determinación.

La periodista Alina Moine aclaró que el entrenador procesó durante un tiempo sus sensaciones y una vez que se convenció que era hora de marcharse, lo comunicó solamente a un núcleo pequeño del club. “Eran muy pocos en el ámbito laboral (los que sabían). Francescoli se había enterado un poquito antes. Con información, lo que los sabían, y esto es información, eran solamente Biscay, Buján y por supuesto Francescoli, Brito y Patanian. Se habían enterado hacía cuestión de horas Brito y Patanian. Una decisión que Gallardo ya había tomado días atrás y que entendió que a partir de informársela a los dirigentes lo que debía hacer era informar inmediatamente a través de una conferencia de prensa porque iba a empezar a trascender. Entendía que comunicacionalmente, con todo lo que significaba el anuncio del fin de este exitoso ciclo, no hubiese estado bueno que trascienda más allá de sus palabras”, explicó desde su noticia en SportsCenter que se emite por ESPN.

La conductora, que había reconocido tiempo atrás que con Gallardo eran “muy amigos”, también expresó que la dirigencia intentó convencer al Muñeco para que revea sus pasos aunque la decisión ya estaba tomada: “Hay que decir que los dirigentes de River, con Brito a la cabeza, Patanian, Francescoli también, apenas Gallardo se los comunica lo que le dicen es: 'Mirá sabemos que es un año excepcional en cuanto al cansancio porque este año agotó a todos en líneas generales'... Porque no hubo descanso en el medio, las pretemporadas empezaron antes también. Tomate un tiempo más, no hay problema. Se hizo lo posible para que Gallardo, si quisiera, pudiera repensarlo un poco más, pero la decisión ya estaba tomada. Y en esta prolijidad que ha manejado en este último tiempo, si ya lo sabía, mejor comunicarlo ahora para que la dirigencia pueda trabajar con mucho tiempo y con una pretemporada que el cuerpo técnico de Gallardo dejó planificada en más de un 70%”. Buján, Biscay y Francescoli, tres de los que estaban enterados de la decisión de Gallardo (Foto: Maximiliano Luna)

En otro tramo del envío, Moine dio más detalles del cónclave entre los directivos y el líder futbolístico del club: “Con el cansancio lógico que también esbozaba Gallardo, en un año que fue cansador aparte y eso también influye, no es lo mismo tomar una decisión relajado que cuando realmente sentís un agotamiento producto de todos los años y además en un año en especial. Lo que sí expresaron es que le ofrecieron que descanse, se tome sus vacaciones y después dé una respuesta. Lo piense un poco más, repensarlo, más relajado. Y fue firme Gallardo... Si no parece que no hubiesen hecho nada para retenerlo, hubo un ofrecimiento de que se tome las vacaciones, no te vamos a apurar”.

Sin embargo, el Muñeco ya tenía masticada su partida: “Gallardo sabiendo que su decisión no iba a modificarse dijo que no, que la decisión era firme, que estaba tomada y que lo había pensado lo suficiente. Con responsabilidad, para qué estirarla si se sabe que la respuesta es no, cuando la dirigencia necesita planificar lo que viene”.

En el programa televisivo insistió con que los dirigente se enteraron en la reunión de medianoche posterior al partido con Platense y por eso “no hay tiempo” para hacer un “gran show” el domingo en el Estadio Monumental. “Habrá tiempo después para hacer festejos, siempre hay tiempo para hacer festejos. Pero en este momento está todo sobre la marcha”, aclaró. También reconoció que el DT estaba en contra de inaugurar su estatua –que está en marcha– durante su gestión: “Gallardo quiere tomarse vacaciones, paso a paso. Este año, todo indica, que la estatua aparecerá. Marcelo Gallardo no tenía ganas que la estatua se inaugure con él dirigiendo, ahora es otra cosa...”.