Always Ready denunció a Riquelme por supuestos regalos al árbitro y estalló la polémica

Always Ready se siente robado por el árbitro peruano Kevin Ortega, que dirigió el partido que jugaron en La Paz contra Boca por la Copa Libertadores y que perdieron por 1 a 0 con un gol por un penal muy discutido convertido por Eduardo Salvio. Uno de sus jugadores señaló que la terna los perjudicó deliberadamente, mientras que un directivo denunció a Juan Román Riquelme por, supuestamente, haber ingresado al vestuario de la terna con bolsas con regalos.

Oscar Barrenechea, vicepresidente de marketing del club boliviano publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que directamente señaló al vice de Boca: “Juan Román Riquelme fue hasta el vestuario de los árbitros y entregó cuatro bolsas con el logo de Boca. Al revisarlas, dos de ellas ya vacías y las otras dos con regalitos de su parte!”, dice la publicación.

En este sentido, minutos después de finalizado el encuentro se viralizaron videos en los que se puede ver a la policía boliviana en el vestuario de la terna arbitral, revisando distintas bolsas que tenían el logo de Boca y con camisetas xeneizes adentro.

Grave denuncia de un directivo de Always Ready contra Juan Román Riquelme

Grave denuncia de Oscar Barrenechea, directivo de Always Ready, contra Boca.

El presidente de Always Ready: “Se encontraron obsequios en el vestuario de la terna arbitral”

Andrés Costa, presidente del conjunto boliviano, declaró abiertamente en TyC Sports sobre lo que ya es un escándalo: “No tenemos nada contra Boca. Hizo un gran partido, lo felicitamos por el triunfo, pero nos llamó la atención que el Coronel de la Policía boliviana nos informó en el entretiempo que aparentemente los árbitros habían recibido obsequios y paquetes”.

Luego agregó: “Inmediatamente se comunicó eso a Conmebol y es por eso que ingresaron al vestuario con la policía y cámaras que respalden los hechos. Allí se encontraron obsequios, que fueron incautados. Se realizará una prueba de huellas dactilares y una investigación que pueda dar mayor certeza de lo que pasó”.

En este sentido, el máximo directivo de Always Ready señaló a la plana máxima del “Xeneize” por los hechos denunciados: “La gente mencionó que los que hicieron los regalos fueron dirigentes de Boca, pero no puedo decir quiénes… Yo no estaba en el lugar y sería irresponsable si doy nombres que me dieron terceros. Quiero manejar esto con mayor cautela para no perjudicar la imagen de nadie”.

Always Ready no pedirá sanciones contra Boca, sí contra la terna arbitral

Costa dejó en claro de qué se tratará el reclamo que harán ante la Conmebol: “Nosotros no queremos realizar una denuncia contra Boca ni pedir puntos. Para nada. Solamente queremos que se investigue y sancione a la terna arbitral, porque el reglamento está claro y prohíbe realizar regalos a los colegiados”.

Sobre la denuncia que harán contra Kevin Ortega y sus ayudantes, profundizó “No vamos a iniciar ningún proceso, pero sí nos vamos a enfrentar en una querella contra el cuerpo arbitral. El problema no es de la dirigencia de Boca ni de Always Ready, sino de quien acepta los regalos. Estamos esperando el informe policial para ver quién ha sido el responsable”.

Arnaldo González, arquero de Always Ready: “Es muy obvio a qué vino el árbitro hoy”

El arquero del equipo boliviano hizo durísimas declaraciones en conferencia de prensa: