AMBAPA armó un protocolo para la vuelta de los entrenamientos en los gimnasios de Boxeo

La Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur (AMBAPA), tiene preparado un protocolo. El mismo está basado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para pedir la vuelta paulatina a la actividad del boxeo en los gimnasios en medio de la pandemia por el coronavirus.

Esto también puede interesar a boxeadores de la provincia de Catamarca ya que si se concreta puede ser un puntapié para que los gimnasios en la provincia también puedan funcionar siempre y cuando las autoridades lo permitan.

El protocolo

1. DEl INGRESO

1.1. El encargado del lugar deberá tomar la temperatura corporal de cada persona al

ingreso mediante el medidor laser (pistola) y asentarlo en una planilla de control de

datos personales, Apellido y Nombre, DNI, lugar de procedencia, horario de ingreso y

egreso. La misma será firmada por ambos. Si la temperatura superara la dispuesta por

los controles nacionales se activará el protocolo para (COVID-19) y se llamara al teléfono

correspondiente para la asistencia inmediata.

1.1. No se podrá ingresar al gimnasio acompañado de terceros

1.2. Se procederá a la desinfección del calzado y a la higiene de las manos.

1.3. Se requerirá de nuestros clientes una Declaración Jurada en la que expongan

que: No viajaron o estuvieron en contacto con terceros que regresaron del exterior y

que no tuvieron contacto con personas infectadas por el COVID-19.

1.4. No se permitirá ingresar a los que se negaran a firmar la declaración antes

mencionada

1.5. Cada persona deberá ingresar con 1 solo bolso de mano que contenga los

elementos de entrenamiento:

1.5.1. Toalla

1.5.2. Botella con agua

1.5.3. Alcohol en gel

1.5.4. Barbijo

1.5.5. Guantes

1.5.6. Vendas

1.5.7. Bucal

1.6. No se permitirá la entrada a personas incluidas dentro de los factores de riesgo.

2. DEL ESTABLECIMIENTO

2.1. A fin de evitar la súper población los alumnos podrán concurrir al gimnasio con un

sistema de turnos ya determinados los cuales deberán constar en una planilla previamente.

2.2. El encargado del lugar y el equipo de trabajo deberán estar en todo momento provistos

de barbijos.

2.3. No se permitirá el uso del celular dentro del gimnasio, en caso de extrema necesidad

deberá desinfectar el teléfono y nuevamente higienizarse.

2.4. Se colocarán carteles informativos con medidas de prevención del (COVID-19) en puntos

estratégicos del gimnasio.

2.5. Fomentaremos el pago electrónico para evitar el contacto con los billetes.

2.6. La rutina de entrenamiento solo podrá realizarse en la parte física, lo alumnos no

tendrán contacto entre si ejemplo: (sparring o escuela de combate) respetando la sana

distancia permanentemente.

2.7. Las clases tendrán una duración de 60 minutos y habrá una distancia de 1 hora

entre clase, esto permitirá que las personas lleguen esporádicamente evitando la

aglomeración en la puerta del establecimiento.

2.8. Respecto al uso de barbijo se seguirán las normas recomendadas por el

ministerio de salud de la nación.

2.9. El distanciamiento de cada bolsa de entrenamiento y cada elemento a utilizar

será de (2 metros) también se marcará el piso con cinta de color para mantener la

distancia.

2.10. Los alumnos deberán movilizarse preferentemente en vehículos particulares

tales como: auto, moto, bicicleta tratando de evitar el transporte público.

2.11. La distancia sugerida será de (2 metros entre estación de trabajo)

2.12. El gimnasio no podrá proporcionar bebidas ni alimentos como medida de

precaución.

2.13. Queda totalmente prohibido prestar los elementos de entrenamiento personal.

3. DE LA HIGIENE, DESINFECCIÓN Y REACTIVACIÓN

3.1. El gimnasio deberá ser (sanitizado y desinfectado) antes de abrir al público, bajo

las estrictas normas protocolares del ministerio de salud de la nación.

3.2. Se intensificará la limpieza de: pisos, paredes, utilizando (cloro, lavandina) sobre

picaportes, mesas, barras, bolsas, bicicletas, máquinas de musculación, vidrios,

mostrador y computadoras.

3.3. Se colocarán en diferentes puntos comunes del gimnasio roseadores con

hidroalcohol para la higiene permanente.

3.4. Al finalizar cada clase se procederá a la ventilación de los ambientes mediante la

apertura de puertas y ventanas como también el uso de extractores logrando el cambio

de aire aumentando el flujo del mismo.

3.5. La higiene se mantendrá, antes durante y después de cada entrenamiento.

4. DEL PERSONAL Y ENTRENADOR

4.1. Se evitará el contacto directo con el personal del gimnasio y el público

respetando las medidas de los distanciamientos personales.

4.2. Se designará una persona para controlar el ingreso a baños y vestuarios.

5. ESTADO DE EMERGENCIA

El 31 de marzo nuestro sector se declaró en estado de emergencia ya que:

1: El 39.1% es inquilino

2: El 34.8% tiene esta actividad como único ingreso

3: El 30.4% tendrá que volver a comenzar de cero

Por todo lo explicito elevamos a las autoridades nacionales y provinciales este petitorio

con el objetivo de volver a la actividad presencial y evitar más cierres y pérdidas de

puestos de trabajo.

6. CONCLUSIÓN

Debido al Distanciamiento Social dispuesto por el DNU 297/2020 y su prorroga, los

Gimnasios de Boxeo, Directores Técnicos, Preparadores Físicos y sus Boxeadores

respectivamente, vienen padeciendo una difícil situación para afrontar los gastos de

mantenimiento de las instalaciones y los ingresos propios para sus consumos diarios.

Los Boxeadores son trabajadores de este deporte que se ven afectados fuertemente en

su preparación física, considerando que su cuerpo es su herramienta de trabajo. Este

parate podría afectarlo física, psicológica y moralmente para cuando la actividad se

reactive, siendo esta la única fuente de ingreso familiar.

A través de este oficio estamos controlando la salud de nuestros deportistas y

aportamos al testeo de personas evitando que el virus se propague aún más.

Los gimnasios seremos centros de detección temprana de la enfermedad mediante la

aplicación del presente protocolo.