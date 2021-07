Andalgalá Voley reclama poder utilizar el Polideportivo de la comuna

El medio Botineros Diario habló con la profe Vanesa Garro que está encargada de la preparación física.

"Estamos tratando de volver a ponernos a punto en lo físico porque con esta pandemia se complicó un poco donde también no teníamos un lugar físico donde trabajar y ahora estamos volviendo de a poco entrenando en una cancha de fútbol 11", comenzó diciendo.

El protocolo que aplican: "Estamos trabajando con burbujas de a cinco o seis chicas con una frecuencia de tres veces por semana. A pesar del espacio que tenemos se puede trabajar donde solo es en la parte física".

Solo es al aire libre: "Hay un gran problema porque tenemos un Polideportivo hermoso y no lo podemos utilizar porque no está habilitado. La verdad que necesitamos volver a una cancha para trabajar como se debe".

Y agregó: "La verdad que hablamos con todos, con el intendente, con concejales y no nos autorizan la reapertura pero estamos luchando para que eso se dé y nos dejen volver a la cancha porque para nosotros es muy necesario".

La experiencia de Liga Nacional: "Para las chicas fue sumamente importante, es otro ambiente, otra cosa. No es muy diferente en el trabajo físico cotidiano que hacemos acá pero si se vive de otra manera".

Sobre los parates: "Tenemos chicas de edades variadas donde el parate no se nota mucho en ellas porque son jóvenes. Lo que si eso de parar la actividad, luego volver y de nuevo parar es perjudicial en la preparación física".

Se refirió a la cuestión de no poder utilizar el Polideportivo "Juan Chelemín": "Antes no se podía utilizar porque no estaba en condiciones y ahora que está no podemos utilizarlo. Ahí se tiene que cumplir con el protocolo y se lo cumple porque sino no podemos entrenar".

La explicación que no se puede utilizar el Polideportivo según las autoridades es que aprovechando el parate por la pandemia están avanzando en obras de refacciones en las instalaciones para que una vez que vuelva la actividad las instalaciones estén en condiciones.