Anuncian la preventa de entradas para el documental de la Selección Elijo Creer

El miércoles 22 de noviembre iniciará la preventa de entradas para “Elijo Creer”, que tiene previsto estrenarse el 7 de diciembre de este año 2023.

El film será narrado el reconocido actor Ricardo Darín, y revelará la intimidad de los jugadores de la Selección Argentina durante la conquista de su último título en el Mundial de Fútbol.

Entre los protagonistas destacados de esta producción de la AFA se encuentran figuras como Leo Messi, el Dibu Martínez, Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi. La película ofrecerá testimonios en primera persona e imágenes inéditas, busca sumergir a los espectadores en la pasión y el orgullo que rodean a la selección de fútbol de Argentina.

Esta película, además. fue anunciada a mediados de octubre pasado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien en conferencia de prensa aseguró: "A todos nos emociona volver a vivir eso, el momento más feliz de todos los argentinos y argentinas".

En esa ocasión se mostraron algunas imágenes de adelanto del documental, con los segundos previos al penal de Gonzalo Montiel, que le dio a la selección argentina la Copa del Mundo en la final contra Francia. También las palabras de Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y el propio Tapia, además de la postal inolvidable de Lionel Messi con el trofeo sus manos.

La elección de Darín:

A pocos días del primer aniversario del comienzo del Mundial de Qatar 2022, la AFA anunció que Ricardo Darín fue convocado para ser el narrador de la película. Tras finalizar las grabaciones, el actor argentino afirmó en un video que se trata de "una película maravillosa" y expresó: "No se la pierdan. Me emocioné de sólo leer el relato". De esta manera, la voz en off de Darín suma épica y dramatismo en la reconstrucción documental del camino hacia la victoria del conjunto argentino.