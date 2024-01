Apenas una semana después de su regreso, Nadal vuelve a parar por una nueva lesión

Rafael Nadal ha confirmado su retiro del Abierto de Australia debido a una lesión muscular. A través de una publicación en sus redes sociales, el deportista ha hecho pública la decisión que lo alejará del primer Grand Slam de la temporada.

El tenista de 37 años informó que durante su reciente participación en el torneo de Brisbane sufrió un problema en un músculo, aunque ha aclarado que la lesión no se encuentra en la misma zona de afecciones anteriores. A pesar de las esperanzas iniciales, el análisis médico reveló que no está en condiciones de afrontar los exigentes partidos a cinco sets que caracterizan la competición en Melbourne.

El ex número 1 del mundo ha expresado su desilusión particularmente este año, considerando que podría estar contemplando su última temporada en el circuito profesional, tras haber estado un año fuera de las canchas. Este incidente supone un revés significativo en sus planes de competición.

“Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia”, afirmó Rafa y agregó: “Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets. Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar”.

“He trabajado muy duro durante el año para este regreso y como siempre mencioné mi objetivo es estar en mi mejor nivel en 3 meses. Dentro de la triste noticia para mí por no poder jugar frente al increíble público de Melbourne, esta no es una mala noticia y todos seguimos siendo positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que me han hecho muy feliz y positivo”, sentenció.

La lesión se produjo en el tercer partido del torneo australiano, enfrentándose aThompson. Pese a comenzar el torneo con buen rendimiento, la situación se tornó desfavorable y culminó con una dolencia que ahora lo obligó a abandonar el prestigioso torneo australiano, que ganó en dos ocasiones, en 2009 y 2022.

Casualmente, en el Abierto de Australia de 2023, Rafael Nadal disputó lo que sería su último partido del año antes de tomar un receso en su carrera para enfocarse en su recuperación física con la mira puesta en regresar en 2024. El tenista español manifestó en varias ocasiones que esta temporada podría marcar su retiro, aunque se mantiene abierto a la posibilidad de continuar en el circuito si su rendimiento y estado físico son óptimos.

Sin fechas exactas de regreso, habrá que ver qué sucederá con el partido de exhibición que tenía programado frente a Carlos Alcaraz el Las Vegas. El duelo entre los dos españoles estaba pactado para el próximo 3 de marzo en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.

Cabe destacar que en con su participación en Brisbane, y tras las dos victorias que cosechó ante Thiem y Kubler, Rafa pasó a ser el cuarto jugador más ganador en toda la historia del tenis por detrás de Djokovic, Federer y Connors. El serbio acumula 1.086 victorias, mientras que el suizo se quedó con 1.251. El líder de la tabla es el estadounidense, con 1.275.