Apreció la futbolista de Independiente y de la Selección que era buscada

La futbolista Selene Básquez, integrante del plantel femenino profesional de Independiente, fue encontrada este domingo a la madrugada en buen estado de salud, luego de haber desaparecido el sábado durante unas horas, lo que provocó un pedido de búsqueda por parte del club y sus familiares.



La institución de Avellaneda confirmó la noticia en las primeras horas del domingo y agradeció "a todos los que difundieron la búsqueda y expresaron su preocupación", mediante un mensaje en Twitter.

La comunidad Desaparecidas Argentinas informó que Básquez "fue localizada en la estación de Temperley", en el Gran Buenos Aires, "lastimada y con cortes" pero fuera de peligro.



La familia de la joven, de 20 años, había realizado el sábado la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Mujer de Florencio Varela, localidad del conurbano bonaerense de la que es oriunda.



Su prima, Karen Zalazar, informó en Facebook que Selene salió el viernes a visitar a una amiga en Lomas de Zamora y que, de regreso, cerca de las 15:00, envió un mensaje a sus familiares para avisar que se sentía mal.

Casi una hora después, en sus estados de WhatsApp, se publicó un mensaje que decía "ayuda" y al rato otro con la leyenda "no vuelve". A partir de entonces, no volvió a registrarse conexión en su celular, lo que activó la denuncia policial y también en las redes para dar con su paradero.



Básquez surgió en la escuela de fútbol femenino de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de Florencio Varela y se desempeña como marcadora izquierda en Independiente. Sus buenas actuaciones la llevaron a ser convocada por la selección femenina Sub 20.