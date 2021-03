Argentina Andalgalá jugará la segunda fase en Córdoba

La Liga Femenina comenzará desde este viernes a vivir la segunda fase del certamen con la participación de los 16 equipos clasificados. El Club Argentina Andalgalá Vóley buscará los playoffs en Córdoba, ya que integrará la zona 2.

Precisamente, La Rioja, Córdoba, Rosario y Pergamino serán las sedes confirmadas por la Federación de Voleibol Argentino, para los cuatro grupos de misma cantidad de equipos.

Las dirigidas por “Lolo” Woelflin ya tiene fecha y rivales. Se medirán desde el 12 de marzo ante las anfitrionas Atenas, una de las favoritas Gimnasia y Esgrima de La Plata y Rowing de Paraná.

El cuadrangular se juega todos contra todos, clasificando a la siguiente instancia los primeros y segundos de cada zona. De esta forma, Argentina Andalgalá deberá poner una vez más garra para superar a sus rivales y avanzar positivamente en la competencia nacional.

Otras zonas

Este fin de semana se define a las clasificadas de la zona 1, zona 3 y zona 4. La Rioja será local ante River, Velez y CGT. Mientras que Náutico hará de local ante San Lorenzo, Estudiantes y MUPOL. Y Douglas Haig recibirá la visita de Boca, BPLP y Ferro, respectivamente.

“Fue una experiencia muy importante”

La experiencia vivida por el equipo Argentina Andalgalá en la Liga Nacional Femenina de Vóley fue muy importante, sentando nuevas bases y metas a nivel local.

Fernando Viel, entrenador de Andalgalá Vóley e ideólogo del proyecto para participar a nivel nacional dijo “ahora sabemos a donde tenemos que apuntar, antes nosotros creíamos que sabíamos, ahora estamos seguros y convencidos a donde debemos apuntar. Todos hablan de la vereda del frente pero cuando estas de este lado te encontras con un montón de dificultades que ahora sabemos cómo tenemos que manejarla pero sobre todo como debemos entrenar”

Recordemos que el equipo que participó en la liga nacional surgió de la fusión entre Andalgalá Vóley y del seleccionado femenino sub 18, Las Panteritas quienes estuvieron en el departamento por espacio de un mes entrenando y capacitando a jugadores, entrenadores, docentes y profesionales de la salud “jugar en este nivel es muy difícil, no es fácil, es el mejor nivel de la argentina, es como que un jugador nuestro de fútbol quiera jugar en primera división, yo no sé cuántos jugadores de Andalgalá hay en primera división, nosotros no estamos lejos pero no es una preparación de un mes o dos, sino de años” para ello se apuntará a las inferiores para alcanzar el mayor nivel de vóley nacional.

Viel agradeció el apoyo de la municipalidad de Andalgalá y de la empresa Yamana Gold Proyecto Agua Rica junto a su grupo de trabajo “fue impecable”, permitiendo que el nombre del departamento sea conocido a nivel nacional en esta faceta del deporte “he tenido entrenadores de clubes muy importantes que sin conocernos se ha acercado a felicitarnos porque es un proyecto único” reiterando que se trata de un proyecto a largo plazo, con respecto a la participación en la segunda fase señaló que no participaran debido a cuestiones laborales y por estudio de las jugadoras “hemos tomado la decisión de no participar porque los costos son altos, se envía un equipo mínimo para cumplir con los tres partidos y cumplir de la mejor manera” expuso Viel.