Argentina clasificó a la siguiente ronda en la Copa Davis

Argentina, con el peso de la mayor jerarquía de sus tenistas, se adjudicó este domingo la serie de Copa Davis frente a Lituania tras alcanzar un irremontable 3-0 en la eliminatoria al mejor de cinco puntos, que se concretó con el triunfo en dobles de Andrés Molteni y Máximo González sobre Tadas Babalis y Edas Butvilas por un cómodo 6-4 y 6-3.



Con la victoria consumada en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club por los "top ten" Molteni (9) y "Machi" González (10), luego de una hora y 17 minutos de juego, y bajo una lluvia tenue, Argentina alcanzó el objetivo que era avanzar a los Qualifiers de 2024, es decir a la instancia previa a las Finales en la que compiten los países de elite.



La pareja argentina, campeona este año en cinco torneos, el Córdoba Open, Río de Janeiro, el Conde de Godó en Barcelona, Washington y el Masters 1000 de Cincinnati, cerró la serie y desató los festejos de un triunfo que había comenzado a edificarse el pasado sábado.



Es que el equipo argentino que tiene como capitán a Guillermo "Mago" Coria llegó al domingo con una ventaja que se presumía decisiva luego de las victorias logradas el sábado por Francisco Cerúndolo (21) sobre el juvenil Vilius Gaubas (476), de 18 años, por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2, y de Sebastián Báez (28) ante el experimentado Ricardas Berankis (231), de 33 años, por 7-6 (8-6), 5-7 y 6-3, tras dos horas y 42 minutos.



En el dobles, la pareja argentina, una de las mejores del circuito con sus cinco títulos en 2023, impuso su jerarquía desde el set inicial, con un dominio del escenario que les permitió resolver el parcial con un único quiebre y muy buenos juegos de saque. El único quiebre del set se produjo en el tercer game y los argentinos se adelantaron 2-1 con una buena devolución del tandilense González, el más experimentado de la dupla a sus 40 años.



En el segundo parcial Molteni y González salieron decididos a cerrar la serie y lograron un quiebre rápido sobre el saque de Babelis para adelantarse 1-0 y así se movieron cómodos en una jornada en la que hubo menos gente, el estadio estuvo al 70 por ciento de su capacidad, posiblemente por la amenaza permanente de lluvia.



Los lituanos mostraron un nivel aceptable, pero era lógico que sean superados por la mayor jerarquía de la pareja argentina.



El tandilense Machi González estuvo muy fino para cruzarse en la red, una característica de su juego, y eso fue inclinando la balanza en favor del equipo argentino, que se adelantó 5-3 y quedó al borde del triunfo.



El único momento de dudas fue cuando con Lituania al servicio dispusieron de tres match points y no pudieron concretarlos, quizá jugando apurados porque ya comenzaba a llover fuerte y el partido podía llegar a suspenderse.



Sin embargo, los argentinos siguieron insistiendo y lograron quebrar el servicio de los lituanos con el quinto match point a favor para cerrar el set por 6-3 que llegó con una derecha de Butvilas que se fue larga.



El final fue a puro festejo con los cinco tenistas abrazados junto al "Mago" Coria, en una señal de respaldo a su gestión, debido a que su contrato finalizará a fin de año y no está definido si se lo renovarán pese a su expreso deseo de continuar como capitán.

"Siento una felicidad inmensa, pudimos darle el punto que el quipo necesitaba para ganar la serie y fuimos muy apoyados por el público, que alentó muchísimo durante el partido", analizó Molteni instantes después de concretada la victoria.



Molteni, de 35 años, realizó toda su carrera en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, desde que tomó por primera vez una raqueta entre sus manos cuando tenía 7 años.



"Crecí en este club, toda mi carrera la hice acá, sin dudas eso es algo especial también, haber ganado en mi casa", admitió "Molto".



En tanto, el tandilense González también agradeció el apoyo de la gente durante las dos jornadas de la Davis en el escenario ubicado en el barrio porteño de Palermo.



"El publico nos alentó en todo momento, nos sentimos muy apoyados y creo que los lituanos lo sintieron también porque no están acostumbrados a un ambiente así", analizó "Machi" González.



Una vez consumada la victoria y el pase a los Qualifiers, lo que sigue para Argentina es saber qué país será su próximo rival en los primeros días de febrero de 2024, algo que se definirá en noviembre próximo una vez terminadas las Finales de la Davis de este año.