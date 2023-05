Argentina debuta en el Mundial Sub 20 ante Uzbekistán en Santiago del Estero

El seleccionado argentino Sub-20 de fútbol empezará hoy a soñar con el séptimo titulo mundial de su historia cuando a partir de las 18, en el estadio Único "Madre de Ciudades", reciba en segundo turno, a Uzbekistán (último campeón asiático), en partido por la primera jornada del Grupo A que también tiene como integrantes a los representativos de Guatemala y Nueva Zelanda.

El equipo del entrenador Javier Mascherano dará rienda suelta a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo sobre diez equipos) que motivó la renuncia del ex capitán del seleccionado argentino.

Si la Argentina hoy es sede de la 23ª edición de la Copa del Mundo Sub-20 es porque la Fifa le quitó el rol de organizador a Indonesia por conflictos políticos con Israel.

La gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un acto de hábil reflejo político, más el interés de la Conmebol, con vistas a la candidatura por el Mundial 2030 en conjunto con Uruguay, Chile y Paraguay, inclinaron la balanza para la designación de emergencia.

La continuidad de Mascherano también contó con la participación de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

De movida, Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la Fifa que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

La preparación de la Argentina se produjo en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza con amistosos ante República Dominicana y Japón. Los triunfos 4-0 y 2-1, respectivamente, dejaron entrever la base titular para el estreno en Santiago del Estero.

Posibles formaciones



Argentina: Gomes Gerth; Giay, Di Lollo, Gómez, Barco; Perrone, Carboni, Tanlongo; Soulé, Véliz, Gauto. DT: Javier Mascherano.



Uzbekistán: Boymurodov; Ortikboev, Khusanov, Urozov; Abdurahmatov, Askarov, Esanov, Makhamadzhonov; Rahmonaliyev, Fayzullayev, Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.

Estadio: Único Madres de Ciudades (Santiago del Estero)

Horario: 18.00

Árbitro: François Letexier (Francia)

Jueces de línea: Cyril Mugnier (Francia) y Mehdi Rahmouni (Francia)

Televisación: TV Pública / TyC Sports / DirecTV