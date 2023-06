Argentina se enfrenta a Indonesia: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina se medirá este lunes (9.30, hora argentina) ante Indonesia en un nuevo amistoso, tras la victoria 2-0 sobre Australia. En un equipo que ya no tiene a Lionel Messi licenciado para arrancar sus vacaciones, Di María ni Otamendi, Scaloni avisó que se verán varios cambios en la formación. Y hasta podría haber nuevos debutantes.

Este domingo desde Yakarta, Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que dio algunas pistas de cómo formará el equipo, con “siete u ocho cambios”. En ese marco, el DT apostaría por darle minutos a varios de los que no ingresaron frente a Australia, con la posibilidad de algún bautismo absoluto en la Selección.

Entre los 24 players que tiene a disposición, hay tres que están ante la chance de sumar sus primeros minutos como albicelestes: el aquero Walter Benitez, Facundo Buonanotte y Leonardo Balerdi. Alejandro Garnacho tuvo su esperado debut en el partido pasado y este lunes no se descarta que la joyita del Manchester United vaya de titular.

En el arco, si no está Dibu Martínez el lugar sería para Gerónimo Rulli. Y tanto Balerdi como Buonanotte esperarían su lugar desde el banco de suplentes. "La rotación no es por el rival, bajo ningún punto de vista. La rotación es porque queremos ver otros jugadores y porque creemos que el nivel de la Selección no cambiará haciendo estos cambios, básicamente es esto", explicó Scaloni.

Otros sin minutos vs. Australia que se meterían en el equipo son Nico Tagliafico y Exequiel Palacios. Y habrá que ver si Lucas Ocampos, Thiago Almada o Gio Simeone tienen la oportunidad de entrada. Julián Alvarez aparece como una fija en el ataque.

¿Cómo formaría la Selección?

Dibu Martínez o Rulli; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Cuti Romero o Facu Medina, Nico Tagliafico o Acuña; De Paul o Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lucas Ocampos o Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Nico González.