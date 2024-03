Argentina se enfrentará a Costa Rica en un amistoso por la fecha FIFA

El mundo del fútbol dirige su atención a Los Ángeles para el emocionante encuentro amistoso entre Argentina y Costa Rica. Programado para el 26 de marzo a las 23:50 horas de Argentina, y se jugará en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles. Este partido no es solo un amistoso más; representa un paso significativo para ambos equipos en su preparación para sus próximas competiciones, con Argentina defendiendo su título en la Copa América 2024.

Argentina, bajo la dirección de Lionel Scaloni, viene de obtener una victoria por 3 a 0 contra El Salvador. Sin embargo, estarán sin su figura, Lionel Messi, debido a una leve lesión en el isquiotibial.

Costa Rica, dirigida por Gustavo Alfaro, llega tras una decisiva victoria de 3-1 sobre Honduras en los play-offs de la Liga de Naciones Concacaf, ganándose un lugar en la próxima Copa América. Anteriormente aseguraron una victoria de 2-0 contra El Salvador.

El partido se transmitirá en vivo en Argentina y en todo el mundo a través de TyC Sports y TV Pública. También se podrá seguir en línea a través de TyC Sports Play.

Este encuentro será el séptimo entre Argentina y Costa Rica, con Argentina históricamente llevando la ventaja con cuatro victorias y dos empates. Su primer enfrentamiento fue en los Juegos Panamericanos de 1956, y el más reciente durante la Copa América 2011, donde Argentina triunfó con una victoria de 3-0.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez o Walter Benítez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Nicolás González y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Costa Rica

La alineación de Costa Rica aún no está definida, pero se espera que Gustavo Alfaro anuncie su equipo en las próximas horas.