Argentina estrena el título en Caracas ante Venezuela: hora, TV y formaciones

El seleccionado argentino visitará este lunes a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, a casi dos meses del ansiado título de la Copa América obtenido en Brasil.



El partido correspondiente a la novena fecha se disputará desde las 21 en el estadio Olímpico de Caracas, que contará con un aforo de seis mil personas, será arbitrado por el uruguayo Leodán González y transmitido por la TV Pública y TyC Sports. En el VAR estará el chileno Cristian Garay junto al uruguayo Nicolás Taran.



A casi dos meses de la histórica conquista de la Copa América en Brasil, el equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará la triple fecha con el objetivo de acercarse cada vez más al atípico Mundial que se disputará a partir de noviembre del año que viene en Qatar.



Con Lionel Messi, figura y capitán del equipo, en medio de la adaptación a su nuevo equipo París Saint Germain luego de su traumática salida de Barcelona, la "albiceleste" intentará seguir en la senda de victorias que arrastra desde la Copa América y volver a sumar de a tres en las Eliminatorias.



Antes de iniciar el camino hacia la obtención del trofeo que cortó una sequía de 28 años sin títulos con el seleccionado mayor, la Argentina empató con Chile (1-1) en Santiago del Estero y luego igualó ante Colombia (2-2) en Barranquilla.



Con estos resultados, el conjunto nacional se mantuvo en el segundo puesto con 12 puntos, a seis de Brasil, líder con puntaje ideal y rival del próximo domingo en ésta inédita serie de tres partidos que se completará el próximo jueves 9 ante Bolivia en el estadio Monumental y con el regreso del público luego de un año y medio de pandemia.



Aquella doble jornada disputada a principios de junio también dejó como saldo las suspensiones de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes por recibir la segunda tarjeta amarilla.



En esta línea, los que están al límite y no podrán jugar contra Brasil si son amonestados son: Nicolás Tagliafico, Exequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Lucas Martinez Quarta y Nicolás González.



En la conferencia de prensa que brindó desde Caracas, Scaloni no confirmó el equipo pero adelantó que no "cambiará mucho" con respecto al que jugó la final contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El arquero será Emiliano "Dibu" Martínez, uno de los héroes del título, quien junto a su compañero en Aston Villa, Emiliano Buendía, y los jugadores de Tottenham, Romero y Giovani Lo Celso, demostraron su compromiso con el seleccionado al viajar a pesar de la medida adoptada por la Premier League inglesa.



En la defensa aparecen las primeras dudas ya que el único que tendría un lugar asegurado es Nicolás Otamendi.



Su compañero de zaga sería Germán Pezzella, quien ingresó por el "Cuti" en la final, y en los laterales se mantiene la competencia entre Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en la derecha y Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico en la izquierda.



En el mediocampo, Guido Rodríguez ingresará por Paredes y formará el triángulo con Rodrigo De Paul y Lo Celso. Y por delante de ellos estarán Ángel Di María, Messi y Lautaro Martínez.



El primer obstáculo de la triple fecha será Venezuela, que hace diez días se quedó sin entrenador tras la sorpresiva renuncia del portugués José Peseiro por falta de pago.



Como interino asumió Leonardo González, exjugador de la "Vinotinto" y actual entrenador de Deportivo Lara, club del cual es propietario Jorge Giménez, quien asumió a mediados de julio la presidencia de la inestable Federación Venezolana de Fútbol (FVF).



En la última Copa América, Venezuela sufrió varia bajas por Covid-19 y se despidió en la primera fase sin ganar luego de dos empates y dos derrotas.



En el camino hacia Qatar, la "Vinotinto" solo le ganó a Chile (2-1) en noviembre del año pasado como local, empató con Uruguay (0-0) en la misma condición y luego perdió con Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Bolivia (3-1).



Con 4 puntos comparte la última posición con Perú pero tiene mejor diferencia de gol que el equipo de Ricardo Gareca.



Argentina domina el historial general con 21 triunfos sobre 25 enfrentamientos entre todas las competencias aunque en los últimos diez años Venezuela ganó dos veces (2011 por Eliminatorias y 2019 en un amistoso en Madrid) y rescató dos empates en los últimos duelos por Eliminatorias.

Probables formaciones