Argentina - Nueva Zelanda: hora, TV y posibles formaciones

La Selección Sub 20 enfrentará a Nueva Zelanda por la tercera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20. El equipo de Mascherano ya se clasificó a los octavos de final, pero ahora busca asegurarse el primer puesto. Podrás seguir el partido a través de Olé, con todo lo que pase minuto a minuto. Después vas a encontrar el análisis, las declaraciones de los protagonistas, el resumen, las noticias más destacadas y los videos.

El partido se disputará el viernes 26 de mayo a las 18:00 hs. de la Argentina en el estadio Estadio del Bicentenario.

¿Cómo se clasifica la Selección en el primer lugar y cómo podría caer en el segundo?

Argentina es líder con 6, por delante de Nueva Zelanda (4), Uzbekistán (1) y Guatemala (0). El escenario es favorable para los pibes. ¿Qué necesitan para ganar el grupo? A la Argentina le alcanza el empate para asegurar el primer puesto. Si Argentina es primero en el Grupo A se enfrentará en los octavos de final con el mejor tercero del Grupo C, D o E.

Si termina primera jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Pero si finaliza segunda enfrentará al segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

¿Cómo llega la Argentina?

El equipo dirigido por Javier Mascherano viene creciendo en su rendimiento en el Mundial. Tras el debut por 2-1 ante Uzbekistán, en la segunda fecha le ganó 3-0 a Guatemala, con los tantos de Alejo Véliz, Luka Romero y Máximo Perrone. Para este duelo, Masche analiza algunas variantes. El DT quiere cuidar a los que tienen molestias físicas y no arriesgar a nadie pensando en los octavos de final. La idea del entrenador es preservar a varios jugadores para recuperar fuerzas ante la importante seguidilla de partidos.

Una de las dudas es la presencia de Valentín Barco. El lateral arrastra un golpe en la rodilla que lo obligó a salir en pleno partido ante Guatemala. Si bien en el ensayo de este jueves respondió mejor, todo indica que será preservado. En su lugar seguramente ingresará Román Vega, que juega en el Barsa B.

En cuanto a Brian Aguirre, que se perdió el partido pasado por una molestia física y que venía de ser la figura en el debut, podría regresar al 11 en lugar de Juan Gauto, su reemplazante vs. Guatemala. Aunque una posibilidad es que el delantero de Newell's juegue sobre la banda izquierda y no por a derecha como en el estreno en el Mundial.

El cambio obligado es el del retorno al equipo de Lautaro Di Lollo por Tomás Avilés, quien fue expulsado ante los guatemaltecos. Justamente, el pibe de Racing había ocupado el lugar del defensor de Boca, que había sido titular en el debut. Además, habrá otra ausencia: la de Valentín Carboni. El talentoso jugador del Inter terminó acalambrado ante Guatemala y como no se encuentra recuperado, no será de la partida. En su lugar podría ingresar Maestro Puch por lo que no se descarta un cambio de sistema y que la Selección juegue con dos puntas: el delantero de Atlético Tucumán y Véliz.

No se descarta, además, que Ignacio Miramón, el volante central de Gimnasia La Plata, sume minutos de entrada ya sea en lugar de Máximo Perrone o de Mateo Tanlongo.

Posibles formaciones

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Román Vega; Federico Redondo, Ignacio Miramón;; Luka Romero, Brian Aguirre o Juan Gauto; Alejo Vélez e Ignacio Maestro Puch. DT: Javier Mascherano.

Nueva Zelanda: Kees Sims; Isaac Hughes, Finn Surman y Lukas Kelly; Jackson Jarvie, Fin Conchie, Jackson Manuel y Adam Supik; Jay Herdman, Kian Donkers y Norman Garbett. DT: Darren Bazeley.