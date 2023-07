Argentina se quedó con una épica batalla ante Estados Unidos en la Liga de las Naciones de vóley

El conjunto nacional, dirigido por Marcelo Méndez, ganó por 3-2 ante los norteamericanos, en el weekend 3 de la Liga de las Naciones de Voley.

Con parciales 25-18; 23-25; 23-25; 43-41 y 15-12 la Argentina venció a Estados Unidos en Anaheim.

El primer parcial para la Argentina tuvo a un conjunto medallista de bronce en un altísimo nivel con buenos porcentajes de bloqueo, recepción y ataque.

Su rival, el seleccionado americano, careció de efectividad en los saques y con algunos errores terminó atrás en el marcador.



En el segundo parcial, Argentina siguió en su buen nivel, pero los saques de Estados Unidos con Andersson, T.J Defalco y los bloqueos de Holt les dieron a los locales el segundo parcial.



En el tercero, Estados Unidos hizo valer lo altísimos porcentajes en el saque, aunque también Argentina tuvo bajos momentos en recepción y en los ataques.



Así fue como los argentinos estuvieron por 15-7, donde Méndez le dio descanso a "Lulo" Palonsky y Vicentín por Manuel Armoa Morel y Jan Martinez Franchi.

Tres saques seguidos del ex UPCN de San Juán, Armoa Morel, en un parcial de 5-1, acercó a la Argentina al 22-19. Estados Unidos con pagó pequeñas desatenciones.



Luego con un 8-2, lo igualó con un 23-23, en un momento donde Argentina jugó con relevos, cuando parecía que tenía el set perdido. Sin embargo, los locales ganaron el set y se pusieron 2-1 en el trámite del encuentro con un Thomas Jaeschke en gran nivel como uno de los goleadores.



El cuarto set, Argentina comenzó parejo en su juego ante los locales, no se desesperó en situaciones cuando el saque no era efectivo o bien cuando los americanos metían el saque con potentes remates y se dificultaba la recepción.



Sin embargo, con el tramo del bueno juego de Palonsky y el armado de Luciano De Cecco, de impecable partido, pusieron a los albicelestes arriba por un 10-9.



Con un gran remate de Palonsky, tras una excelente defensa de la recepción argentina le dio el 11-9 y un tiempo muerto para los norteamericanos.



Los dirigidos por Marcelo Méndez sufrieron un pasaje de TJ Defalco, quien, con una jugada de defensa y remate, más un bloqueo, igualó las acciones en 12.



En Estados Unidos el trabajo en ataque de Horst fue vital para no sólo poner en ventaja, sino para corregir en ataque la defensa sobre Argentina y poner en aprietos a Bruno Lima.



Argentina no pudo corregir la efectividad de saques con potencia abrumadora, como s+í lo hizo su rival, los norteamericanos que con Matt Anderson y Defalco, complicaron al equipo medallista de bronce.



Un 19-15 en favor de Estados Unidos fue clave para que Méndez pida minuto, en un encuentro donde hasta ese instante sumaba 7 puntos en bloqueo.



Sobre el cierre, un 21-18 esperanzador, tras un error del local, con un estadio en Anaheim repleto. Sumado a un saque de Lulo Palonsky y el posterior bloqueo le dio el descuento a la Argentina, por medio de Agustín Loser.



Un remate por punta, por medio de Martínez Francis, el toque de Micah Christenson, que acercó el partido con un marcador 21-20 abajo para los albicelestes.



Un remate de zaguero por parte de Defalco, con 20 puntos en la noche, puso match point para lso norteamericanos.



Un saque de Matías Sánchez y un posterior fallo en el remate de Smith, dejó el partido en 24-24.



Un remate afuera de Jaeschke puso el set point para Argentina, luego un bloqueo puso en ventaja a la Argentina. Aunque le costaba cerrar el parcial (27-27).



Un bloqueo de tres pelotas seguidas para Estados Unidos con Holt en el último toque, le dio vida al local, aunque el saque siguió siendo un impedimento.



Smith con el fallo del saque, y luego con el bloqueo de Loser y que con mucho amor propio y un bloque impresionante lo llevó al 2-2 y en casi 2 horas 30 minutos llegaron al tiebrak.



El último parcial, Estados Unidos tomó una rápida ventaja de 5-2, con un buen aprovechamiento de la falta de puntería en los saques como del bloqueo.



Sin embargo, Palosnky metió al vértice del rectángulo de Estados Unidos para el 5-4 local.



Sin embargo, jugando al máximo nivel el local por la labor de Argentina, el seleccionado local tuvo armas con de Smith, Andersson y Defalco para alcanzar un 7-5.



De Cecco, Loser, Danani y Jan Martínez le daban aire a un equipo argentino que alcanzó un 7-7.



Un bloqueo de Loser a Christenson en el centro puso el 8-7, cuando despertaron los dirigidos por Marcelo Méndez.



De Cecco ayudó desde su liderazgo a que Agustín Loser recupere su importancia, pero Defalco en los locales fue intratable, aunque erró para el 11-10 de Argentina.



Un saque impresionante de Pablo Kukartsev a Defalco que quedó sin respuestas para el 12-10.



Nicolás Zerba tuvo la lucidez de aprovechó el remate certero y con un certero derechazo por el eje le dio el punto de partido para el 14-12.

Argentina con un tremendo remate de Kukartsev, por derecha, le dio el 3-2 ante Estados Unidos en 2 horas 36 minutos y así su tercera victoria seguida en este weekend 3ro, antes de cerrar su serie de encuentros ante Irán. Para luego ir a Polonia en la última semana de julio para luchar por el título de la Liga de las Naicones de Voley.