Argentina vence a Mauritania en un amistoso en La Bombonera

La Selección Argentina le gana 2-0 a Mauritania al término del primer tiempo del partido que se disputa en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

Los autores de los goles fueron los mediocampistas Enzo Fernández y Nicolás Paz, a los 17 y 32 minutos, respectivamente.

Las formaciones y otros detalles del partido:

Amistoso internacional

Argentina - Mauritania

Estadio: Alberto J. Armando

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Alexis Max Allister, Nico Paz, Nico González; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Mamadou Diop; Brahima Keita, Lamine Ba, Jorndan Lefort, Aly Abeid; Maata Magassa, Oumar Ngom, Beyatt Lekoueiry, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo y Djeidi Gassama. DT: Aritz López Garai.

Panichelli: "Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida"

El delantero Joaquín Panichelli expresó su angustia tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo deja fuera del Mundial 2026 y publicó un fuerte descargo en redes sociales.

"Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina", escribió el delantero de 23 años, que atraviesa su mejor temporada en el Racing de Estrasburgo y en la Ligue 1.

La lesión se produjo durante un entrenamiento con la Selección Argentina y lo marginó de la lista definitiva.