Argentinos Juniors va por la cima de la zona que lidera River en la Copa de la Liga: recibe al colista Banfield

La Copa de la Liga sigue su curso este sábado con múltiples propuestas en la continuidad de la cuarta fecha. Más allá de que los flashes están en el estreno de Boca Juniors en La Bombonera ante Defensa y Justicia, también habrá tres compromisos: Argentinos Juniors recibe a Banfield, Godoy Cruz visita a Belgrano y Central Córdoba se mide a Sarmiento en Santiago del Estero.

Argentinos Juniors enfrenta a Banfield en el Estadio Diego Armando Maradona por el único encuentro de este sábado correspondiente a la Zona A de la Copa de la Liga. Desde las 17 con arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de TNT Sports.

Los dirigidos por Pablo Guede permanecen invictos en lo que va del campeonato con un triunfo a Riestra en La Paternal y dos empates ante River Plate y Atlético Tucumán en condición de visitante. Tienen la gran oportunidad de escalar posiciones para cerrar la jornada en puestos de clasificación a los cuartos de final.

Por otro lado, el Taladro tuvo un mal comienzo sin victorias en los primeros tres partidos. Sus derrotas ante Huracán e Instituto en el Sur distaron de la igualdad contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito y necesita sumar puntos porque está último en la zona junto a Riestra y Vélez, mientras que tampoco puede relajarse en los promedios.

Probables formaciones:

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Jonathan Galván, Tobias Palacio, Sebastián Prieto; Gastón Verón, Franco Moyano, Alan Lescano; Nicolás Oroz, Maximiliano Romero y Leonardo Heredia. DT: Pablo Guede.

Banfield: Marcelo Barovero; Ezequiel Bonifacio, Alejandro Maciel, Luciano Recalde y Emanuel Insúa; Yvo Calleros, Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Cañete, Ignacio Rodríguez y Gerónimo Rivera; Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Árbitro: Fernando Rapallini

Hora: 17

Estadio: Diego Armando Maradona

TV: TNT Sports

BELGRANO VS. GODOY CRUZ

Choque de opuestos en la Copa de la Liga. Godoy Cruz afrontará una visita de riesgo al Gigante de Alberdi con el objetivo de seguir en la cima de la Zona B ante Belgrano, que llega muy golpeado al reencuentro con su público. Desde las 21:30 con arbitraje de Darío Herrera y transmisión de TNT Sports.

El Tomba es uno de los dos equipos (el otro es Newell's) que acumula puntaje perfecto en lo que va del certamen doméstico por sendas victorias a Defensa y Justicia, Central Córdoba y Lanús. Sin embargo, los dirigidos por Daniel Oldrá no tendrán a su figura, Hernán López Muñoz, por una lesión que lo obligará a estar 10 días al margen de los entrenamientos con el grupo aproximadamente.

Por otro lado, el Pirata está hundiendo su barco debido a que aún no ganó de manera oficial en 2024. Su inesperada derrota contra Mitre de Santiago del Estero, equipo de la Primera B Nacional, lo dejó afuera de la Copa Argentina en los 32avos de final y su floja actualidad se complementa con los resultados del certamen doméstico: 0-1 vs. Estudiantes en La Plata; 1-1 vs. San Lorenzo en Córdoba; 0-1 vs. Newell's en Rosario.