Arias: "Lo que pide Villa Dolores es algo que ya se trató y se dio por terminado"

Hace un par de semanas, el Club Villa Dolores hizo entrar una nota donde pidió que se reconsidere la Resolución 003/19 que habla de los ascensos y descensos. Esto no cayó bien en el seno de la Liga Chacarera y en algunos delegados.

El Club Coronel Daza dio su postura al respecto por intermedio del delegado Marcelo Arias, que dijo: "Seguramente estamos molestos por esto porque a nuestro entender en la Liga hay temas más importantes que atender y claramente se resolvió y se cerró este tema".

"Uno respeta lo que ellos presentaron, están en su derecho pero no sé qué es lo que lleva a Villa Dolores a pedir algo que ya se trató y se dio por terminado", continuó hablando.

Siguió: "No es que quedó un punto abierto o alguna cuestión en la resolución que podemos tratar. A mi entender, fue claro esa noche en decir que había que darle un corte o no a la resolución y por eso se citó a los presidente. Habrá estado bien o mal la decisión pero creemos que se pudo llegar a una determinación donde se buscó no perjudicar a ningún club".

Por su parte, Arias amplió diciendo que esa noche asistieron varios presidentes y se llegó a la conclusión que se cerraba la Resolución y no se trataba más. No se iba a sancionar a los clubes y que para este año cuando se iba a hablar de un reglamento la Liga haga una Asamblea antes de iniciar el torneo para actuar como corresponde.

Continuó: "Pare el reglamento 2019 habíamos armado una cosa pero cuando la soga nos llegó al cuello 16 clubes estábamos mal y solo dos en condiciones. Ahí surge esa Resolución 003/19. Luego, Personaría Jurídica nos dio una mano tremenda para poder homologar el torneo por el Consejo sino habríamos jugado por el sándwich y la coca".

El delegado de Villa Dolores habló de fisuras a la hora de armar el reglamento: "Yo creo que puede haber y hubo problemas en estos últimos años con clubes que perdieron la categoría en el escritorio. Son puntos que uno no los deja esclarecidos en un reglamento. Yo no soy de esos que por conveniencia voy a estar de un lado o del otro, me gusta ser realista y apoyo si algo es para bien. Hay cosas acertadas que llevan los delegados para el crecimiento de la Liga pero hay cosas que no y ese es el problema, falta unión de todos".

Cerró: "La Liga va a estar bien el día que tiremos todos para el mismo lado. No cuando un club ponga algo sobre la mesa algo que no tenga sentido y esté cerrado".