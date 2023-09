Arranca la 2da fecha de la Liga Andalgalense de Handball

La fecha de la tan esperada Liga de Handball, para diferentes subdivisiones arrancará el día de hoy a las 15:00hs en el Polideportivo Deportivo de Andalgalá:

Cronograma:



15:00hs - Dinamita vs Los Pekes - Femenino Sub17

15:35hs - Manchester U. vs Los King's - Masculino Sub14

16:00hs - Magu "A" vs Naza (Nuevo) - Femenino Sub14

16:25hs - Poli vs Epet N°4 - Masculino Sub17

17:00hs - Magu "B" vs Naza (Nuevo) - Femenino Sub14

17:35hs - Naza (Nuevo) vs PSG - Masculino Sub14

18:00hs - Supreme vs Agro - Femenino Sub17

18:25hs - Sec 82 vs Parásitos - Masculino Sub17

19:00hs - Poli vs Patri (Nuevo) - Femenino Sub17

Desde la Liga solicitan que todos los equipos lleguen 30 minutos antes de su horario de partido para verificar planillas de asistencia. Si un partido se demora por falta de jugadores/as, continuarán con el orden del fixture.