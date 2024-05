Así vive Agustín Tapia la Premier Padel en Mar del Plata

Agustín Tapia, también conocido como el “Mozart de Catamarca” es considerado como el mejor jugador argentino de pádel en la actualidad, y junto al español Arturo Coello dominan el ranking mundial y son los principales candidatos a quedarse con el Argentina Premier Pádel que se está jugando en Mar del Plata.

"Estoy muy contento de poder tener a toda mi familia acá. Ellos están en una casa y me voy a ir todas las tardes con ellos. Y soy uno más de la familia, como siempre lo soy, como siempre me trata cada vez que vuelvo. Y ellos solo me dan cosas buenas, me dan energía. Y me dan eso que por ahí falta cuando estás en un partido y miras para el palco y lo ves. La verdad es que eso ayuda muchísimo. Y si pudiera jugar siempre con ellos, la verdad es que lo firmaría ya", reveló el catamarqueño en una entrevista recopilada por Diario Uno.

Tapia-Coello es la dupla del momento y entre las victorias obtenidas en 2023 está la de Mendoza que los pone como campeone defensores esa vez en la Ciudad Feliz: "La verdad que todo lo que hagamos después de lo que hicimos el año pasado iba a ser peor. Así que lo estamos tomando muy bien. No lo veo como un comienzo malo, sino todo lo contrario. Jugamos todos los partidos del año, menos el de Sevilla (perdieron en semis). Así que nada, súper orgulloso. A pesar de que pasó un año y medio ya que jugamos juntos y nos empiezan a conocer, el equipo sigue estando en finales".

Respecto de cómo llegaron a esta etapa sudamericana dentro de la que pasaron por Asunción e irán la semana que viene a Santiago de Chile, Agustín Tapia asumió: "Venimos con mucha confianza por el torneo que ganamos. Pero este es un torneo especial donde uno quiere estar todos los días jugando y recibiendo el cariño que nos da la gente".

Los octavos de final del Argentina Premier Padel en Mar del Plata

Varones

Sánchez -Gutiérrez a Alonso-Arroyo 4-6, 6-3 y 7-5

Coello-Tapia a Campagnolo-Leal 6-0, 2-1 y retiro

Nieto-Sanz a Navarro-Lebrón 6-4 y 6-4.

Yanguas-Garrido a Chiostri-Sánchez Blasco 6-2 y 6-4

Tello-Belasteguín vs. Barahona-Zapata

Stupaczuk-Di Nenno vs. Bergamini-Ruiz

González-Ruiz vs. Valdés-Sánchez

Chingotto-Galán vs. Sager-Oria

Damas

Brea-González a Bellver-Borrero 6-0 y 6-4

Sainz-Llaguno a Mesa-Ruiz Soto 6-4 y 6-3

Ortega-Virseda a Orsi-Osoro 6-4 y 6-4

Riera-Araujo a Martínez Guinart 6-2 y 6-4

Triay-Fernández a Pérez-Martínez 6-2 y 6-0

Sánchez-Josemaría vs Rufo-Caldera

Icardo-Salazar vs Nuria Rodríguez-Laia Rodríguez

Ustero-Alonso vs Las Heras-Iglesias

Star Plus televisa en vivo todo el torneo, cuyas semifinales se jugarán el sábado a las 16 y la final, el domingo a las 17. ESPN4 emitirá las semi.