Aston Villa no autorizó a "Dibu" Martínez para ir a los Juegos Olímpicos

El arquero, campeón de la Copa América y del Mundial, Emiliano "Dibu" Martínez no recibió la autorización de Aston Villa, su club en la Premier League, para formar parte de la Selección argentina Sub 23 y no podrá disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esto significa que el marplatense se perderá la oportunidad de competir por la medalla en París, lo cual era un sueño personal: "Quiero jugar los Juegos Olímpicos, pero no depende de mí", había declarado Martínez antes del inicio de la Copa América.

Aston Villa decidió no permitir que Martínez se una al combinado juvenil albiceleste como uno de los tres jugadores mayores, ya que los Juegos Olímpicos no son un torneo organizado por la FIFA y choca con el calendario del fútbol europeo.

Esto le impide al arquero cumplir con su anhelo de ganar una medalla dorada, la única cuenta pendiente en su carrera tras haber conquistado el Mundial, la Copa América y la Finalissima en solo dos años. El club británico prefiere que Martínez esté presente en la preparación para la nueva temporada de la Premier League.

A pesar de la ausencia de Dibu, Javier Mascherano aún cuenta con dos campeones del mundo en la Sub 23: Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. Álvarez recibió el visto bueno del Manchester City después de una conversación con el entrenador Josep Guardiola.

Otamendi, por su parte, fue autorizado por el Benfica. Con estos jugadores, la selección juvenil se prepara para enfrentar el desafío olímpico, aunque la falta de Martínez representa un golpe significativo.

El principal candidato por Martínez es Gerónimo Rulli, suplente en la reciente Copa América. La decisión final depende del Ajax, el club propietario de su pase. Si obtiene el permiso desde los Países Bajos, Rulli competirá por el puesto con Leandro Brey, quien ha sido el titular en los últimos amistosos y en el Sudamericano.