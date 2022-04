Ateneo tuvo un inicio positivo en el Torneo de la Federación de Voley

Inició el Torneo Apertura de la Federación Catamarqueña de Voleibol, y Ateneo Voley tuvo un gran día en sus distintas categorías que tuvieron competencia este domingo. En los cuatro partidos disputados hoy, se quedó con el triunfo.

Como local, se disputaron tres encuentros. Arrancó la jornada Ateneo vs Defensores del Norte en Femenino Sub 18, donde vencieron las Lobitas por 3-0. Luego, fue el turno de Femenino A1 con Ateneo "C" ganando por 3-1 a Juventud Unida de Santa Rosa. Cerró la jornada en la cancha del Lobo Chacarero el Masculino A1, con triunfo por 3-0 de Ateneo "C" sobre Red Star "B".

Justamente en las instalaciones del Estrellado se desarrolló el cruce de Femenino A1 entre Red Star "B" y Ateneo "B" con festejo para las Lobas por 3-1. En el adelantado que se disputó ayer sábado en la UNCA, el equipo femenino de A3 cayó ante San Martín por 3-0.