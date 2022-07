Ateneo Voley: positivo balance de la gira por Tucumán

Por su cuarto weekend dentro de la Federación Tucumana de Voleibol, Ateneo Voley disputó seis partidos en la jornada de este sábado, tres para su rama femenina y los restantes tres para el equipo masculino con grandes resultados.

Los Lobos en su maratón tuvieron un balance a favor con dos triunfos ante Pellegrini (3-2) y Alberdi (3-0), y en un cerrado juego Monteros Voley se quedó el triunfo por 3-2.

Por el lado de las Lobas, derrotaron a la Selección Sub 16 por 3-0 y a Pellegrini por 3-1, y en un peleado encuentro ante Monteros Voley venció por un ajustado 2-3.

Desde Ateneo, agradecen a la Municipalidad de Catamarca Capital y a su Intendente Gustavo Saadi por brindarles la combi para poder concretar el viaje del plantel masculino.



-Femenino:

3-1 vs Pellegrini

3-0 vs Selección Sub 16

2-3 vs Monteros Voley

-Masculino

3-2 vs Pellegrini

3-0 vs Alberdi

2-3 vs Monteros Voley