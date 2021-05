Augusto Fernández anunció su retiro

El anuncio lo hizo en la conferencia de prensa brindad en el club donde está jugando, el Cadíz de España. Entre otras cosas dijo: "El no saber disfrutar el día a día me hizo cumplir más sueños de los que alguna vez imaginé".

Fue tajante: "He tomado la decisión de ponerle fin a mi carrera como futbolista profesional. Es algo que desde hace unos meses vengo barajando".

Explicó más sobre una intimidad: "En febrero se lo comuniqué al presidente, al cuerpo técnico y compañeros. Ellos me pidieron que no me retire que mi importancia en el equipo era mucha a pesar de jugar bien o mal. Por eso postergue mi retiro hasta ahora".

Su debut profesional fue en River en el año 2006 donde jugó hasta 2009. Luego pasó al Saint-Ettiene de Francia donde estuvo una temporada y volvió a la Argentina para jugar en Vélez y ser figura llegando a la semifinal de la Libertadores en el 2011.

Su vuelta a Europa fue para jugar en el Celta de España por tres temporadas y media. Su buen nivel lo llevó a pegar el salto al Atlético Madrid de Simone donde jugó como titular en la final de Champions ante Real Madrid.

En 2018 se fue del Atlético para jugar dos años en el fútbol chino para volver a España el año pasado, más precisamente el Cadíz, club que eligió para ponerle fin a su carrera.

A nivel Selección, se dio el gusto de ser parte de los 23 seleccionados de Sablella en el Mundial de Brasil 2014.