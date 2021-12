Ávalos admitió que hay contactos con Boca y se ilusiona con llegar

Gabriel Ávalos reconoció que hace una semana tuvo una charla con un miembro del Consejo de Fútbol de Boca, que lo contactó para manifestarle el interés del club. “Fue una conversación dispersa y hasta el momento no hay nada concreto”, afirmó en declaraciones con F12 por ESPN.

El delantero paraguayo que tiene contrato con Argentinos hasta el 31 de diciembre destacó que “hay algunas otras ofertas”. Además, agregó: “Ahora voy a tratar de descansar en las vacaciones y después enfocarme en las alternativas para mi futuro. La meta concreta es mejorar en todos los sentidos”.



Con respecto a sus ganas de vestir la camiseta del Xeneize, fue contundente. “Mi sueño es ser considerado por equipos importantes como lo es Boca a nivel mundial. Es una satisfacción y me gustaría contar con esa oportunidad. Me siento preparado y capacitado para jugar en cualquier club”, manifestó.



El atacante de 31 años hizo un balance y deslizó que “se termina un 2021 muy lindo en lo personal, a pesar de la lesión”. En tanto, concluyó: “Me costó mucho poder volver al nivel que había conseguido, pero hice goles importantes y también me convocaron a la Selección de Paraguay”.