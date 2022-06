Awkas y Uturunkos disputaron igual a igual con fines solidarios en la cancha de Catamarca Rugby

Con las bajas temperaturas de estos últimos días, el equipo Awkas conformado por internos del Servicio Penitenciario, se enfrentó al equipo Uturunkos R.C, también conocido como “la Bestia del Sur” en la cancha del club Catamarca Rugby. El increíble encuentro tuvo como fin solidario recaudar alimentos no perecederos destinados al comedor “Acción, No Palabras”.

En esta ocasión, el emocionante partido se desarrolló en una tarde fría por el clima, pero cálida por el encuentro. Contó con un gran público conformado por espectadores en general, y familiares de los jugadores. Además, el partido contó con la presencia de la Dr. Fabiola Segura, la ministra de Seguridad de la provincia de Catamarca, junto al Director General del Servicio Penitenciario Provincial, el Crio. Gral. (R.E.) Daniel José Coronel, y personal del Servicio Penitenciario, quienes se dieron cita en cancha de Catamarca Rugby.

El resultado del encuentro fue un válido empate en 21 tantos. Más allá de los resultados, el partido tuvo un fin solidario con aspectos favorables, donde se recaudo con la entrada un alimento no perecedero destinado al comedor "Acción No Palabras".

Luego del encuentro se desarrollo el tradicional Tercer Tiempo en un marco de absoluta camaradería entre ambos equipos demostrando la integración en el Deporte como en la Sociedad ya que la perla del encuentro fue que el equipo de Uturunkos cuenta entre sus filas a un ex Jugador de Awkas que se atrevió a convertir un Try a sus ex compañeros de Juego.