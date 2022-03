Banfield le ganó a Lanús y se quedó con el clásico del sur

Banfield le ganó a Lanús por 1 a 0 y se quedó con el clásico del sur bonaerense, que se jugó en el estadio Néstor Díaz Pérez, La Fortaleza, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



El único gol del "Taladro" llegó a los 20 minutos del segundo tiempo, a través de un cabezazo de Luciano Lollo, después de que el arquero del "Granate", Fernando Monetti, mantuviera su arco en cero con varias atajadas destacadas.



Con este triunfo, Banfield llegó a los 11 puntos en la Zona 1 y está en el quinto lugar a sólo dos de los actuales punteros River, Defensa y Justicia y Unión, aún con sus partidos pendientes.

El equipo de Diego Davobe fue un justo ganador y de esta forma extendió a 11 partidos de diferencia a su favor contra Lanús en la estadística general, incluidos los enfrentamientos en segunda división.



Para Lanús, equipo que dirige Jorge Almirón, fue la tercera derrota en la Copa de la LPF -seguramente la que más duele- y se ubica en el puesto 12 de la Zona 2 con apenas 6 unidades.



Banfield intentó a sorprender al adversario con un cambio de esquema al habitual, del 4-3-3 pasó al 4-4-2, con el ingreso por primera vez como titular del delantero paraguayo Eric López, de 20 años, proveniente de Atlanta United de la MLS.

López, que ingresó en lugar del volante Matías Romero, se colocó de punta junto a Cruz, mientras que Urzi, por derecha, y Álvarez, por la otra banda, se ubicaron más retrasados a lo que acostumbran para sumar más gente a la línea de medios.



Igualmente, Lanús tomó el predominio en los primeros pasajes haciendo retrasar al rival hasta que el visitante logró controlarlo para que las acciones se tornaran más equilibradas e intensas.

La primera emoción del encuentro sucedió a los 22 minutos, cuando el "Taladro" no le dio salida clara al local, Galoppo pudo capturar la pelota al borde del área y su remate -de emboquillada- se terminó estrellando en el travesaño del arco de Monetti.



Cuando Lanús intentó profundizar su ataque no encontró el volumen de juego necesario y quedó expuesto a las rápidas réplicas de Banfield. De ese modo, López estuvo a punto de convertir con una entrada franca al área de Monetti, que se lució al contener el violento y rastrero envío del paraguayo a los 36 minutos.



En los tramos finales de la primera etapa, los dirigidos por Jorge Almirón contaron con dos cargas peligrosas ante flaquezas de la defensa visitante, pero carecieron de precisión para definirlas.



Al comienzo del segundo capítulo volvió a lucirse Monetti al desviar un cabezazo a quemarropa de Lollo, tras un córner ejecutado por Urzi (a los 2 minutos). El arquero de Lanús evitó otra clara de Banfield tras un nuevo tiro de esquina de Urzi, en esta ocasión cabeceado por Galoppo (14 minutos).



Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y así sucedió con el arquero de Lanús, que tras golpearse con el caño derecho de su arco para desviar un cabezazo de Álvarez, finalmente no pudo responder a un cuarto cabezazo del rival, el segundo de Lollo, que le dio la apertura (y el gol de la victoria) a Banfield.



Con los centros aéreos, en especial por los ejecutados por Urzi de pelota detenida, los "albiverdes" supieron sacar ventaja de la debilidad defensiva local.



Lanzado Lanús a una infructuosa ofensiva, los dirigidos por Dabove se replegaron para contener esos embates y responder de contra. El ingresado Perales tuvo una clara cuando su definición de emboquillada -ante el adelantado Monetti- rozó el travesaño. Finalmente el clásico del sur terminó con un merecido triunfo de los visitantes.