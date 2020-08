Barcelona enfrenta al Napoli por la Champions League: hora, TV y formaciones

Barcelona, con el astro rosarino Lionel Messi como genio y figura, intentará vencer hoy como local a Nápoli de Italia, en el partido desquite de los octavos de final de la Liga de Campeones, máximo objetivo que le queda al club catalán en una opaca temporada en la cual no logró la Liga española ni la Copa del Rey.



El encuentro, revancha del jugado el 25 de febrero pasado en Italia que terminó 1 a 1, antes del receso obligado por la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo desde las 16 (hora de Argentina) en el Camp Nou, con el arbitraje del turco Cuneyt Cakir y televisación de la señal ESPN 2.



La eliminatoria se jugará a puertas cerradas para el público con el fin de mitigar los efectos de la pandemia y el ganador se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce entre Bayern Munich y Chelsea, que se enfrentarán en Alemania, en idéntico horario.



En el caso de que el cruce entre "Barsa" y Nápoli termine igualado en puntos y saldo de goles, la definición llegará tras 30 minutos suplementarios y de mantenerse la paridad se apelará a remates desde el punto de penal.



Sin dudas, no se trata de una temporada para recordar del Barcelona, que era el gran candidato a ganar la Liga pero se la quedó el Real Madrid con un tramo final impecable, y además no clasificó para definir la Copa del Rey que será un asunto entre los equipos vascos, Athletic de Bilbao y Real Sociedad.



Barcelona se quedó sin nada a nivel local porque solo con Messi no alcanzó, pese a que el rosarino sigue brillando, más ligado a la organización de juego que a la definición.



Messi suma 114 goles en la historia de la Champions, está ubicado segundo a 16 del portugués Cristiano Ronaldo, el màximo goleador histórico del torneo continental con 130 conquistas, que no podrá seguir anotando porque ayer su equipo, Juventus, fue marginado del certamen por Olympique Lyon, de Francia.



La coyuntura apunta a ganar la Champions pero de no elevar el nivel de juego, al "Barsa" le costará sacarse de encima al peligroso Nápoli, que confía en pasar la eliminatoria.



Nápoli, dirigido por Genaro Gattuso, se dio el gusto de ganar la Copa Italia en la reanudación de la actividad nada menos que ante Juventus, y con el empate en el San Paolo ahora deberá concretar una buena tarea defensiva y ser inteligente en el aprovechamiento de espacios para generar situaciones de gol y lograr un resultado que le permita pasar de fase.



En Barcelona apuestan por el tridente ofensivo que conforman Messi, Suárez y el francés Antoine Griezmann si es que juega, o en su defecto el juvenil Ansu Fati, mientras que no estarán por suspensión Sergi Busquets y el chileno Arturo Vidal, mientras que los "tanos" recuperaron a los lesionados David Ospina para el arco y al goleador Lorenzo Insigne.



A partir de los cuartos de final el certamen se mudará a Portugal en donde cada llave se definirá a un único partido hasta la final, programada en el Estadio da Luz de Lisboa, el 23 de agosto.

Probables formaciones

Barcelona: Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet y Jordi Alba; Frenkie De Jong, Ivan Rakitic y Sergi Roberto o Riqui Puig; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann o Ansu Fati. DT: Enrique Setién.



Nápoli: David Ospina; Giovanni Di Lorenzo, Konstantinos Manolas, Kalidou Koulibaly y Mario Rui; Fabián Ruiz, Diego Demme y Piotr Zielinski; José María Callejón, Dries Mertens y Lorenzo Insigne. DT: Gennaro Gatusso.



Cancha: Camp Nou.



Arbitro: Cuneyt Cakir (Turquía)



Hora de inicio: 16.



TV: ESPN 2.