Barcelona tiene en la mira a un campeón del mundo con Argentina para reemplazar a Busquets

Aunque la mayor atención se la lleva la posibilidad de repatriar a Lionel Messi (para ello Barcelona deberá bajar considerablemente su masa salarial), la directiva catalana se mueve en el mercado de pases para desprenderse de jugadores y así hacer los huevos necesarios que le solicita La Liga y nuevos jugadores para dar un salto de calidad.

Uno de los puestos a reforzar es el del volante central tras la salida de Sergio Busquets, quien anunció que dejará la entidad culé al final de esta temporada tras vestir la camiseta azulgrana durante 18 años. Ayudó al club a ganar ocho títulos de La Liga, siete Copas del Rey, tres Champions League y tres Mundiales de Clubes. “Ha sido un honor, un sueño y un orgullo poder defender este escudo pero todo tiene un punto final”, manifestó.

Ante este escenario, tanto Sport como OK Diario diagramaron una nómina con cuatro opciones para adueñarse del centro del campo. Uno de los nombres que llamó la atención es el del argentino Guido Rodríguez, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y una de las principales figuras del Betis.

El surgido de la cantera de River Plate conoce el certamen español a la perfección luego de cuatro años en el conjunto sevillano y, aunque no es prioridad, afirman que su nombre “está en la recamara”. El ex Tijuana y América de México gusta en Can Barça producto de su personalidad y carácter. El mediocentro lleva disputados 39 partidos esta temporada y aportó dos goles (ante Roma en la Europa League y contra Osasuna en el torneo local). Guido Rodríguez, una de las principales figuras del Betis

La opción ideal para el director técnico Xavi es la de contratar a Martín Zubimendi, ya que considera que tiene un perfil muy similar al de Busi. Sin embargo, su alta cotización complicaría seriamente las opciones. Los vascos no están dispuestos a desprenderse de su estrella y el futbolista cuenta con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. “Ni me he planteado irme. Estoy en mi casa y contento de seguir creciendo aquí en el club”, expresó el mediocampista ante los rumores que lo vinculan con los azulgranas.

Los inconvenientes económicos hicieron crecer la opción de Sofyan Amrabat, quien brilló con Marruecos en la pasada Copa del Mundo y actualmente se destaca en Fiorentina de Italia. Pese a no destacarse por su primer pase ni por su técnica, creen que puede ser una buena opción para sumar en esa zona del campo.

Por último, asoma la opción de Rubén Neves. El portugués del Wolverhampton no sería del gusto de Xavi, pero tiene muchos adeptos dentro de los dirigentes. Además, su representante es Jorge Mendes, de muy buena relación con el presidente Joan Laporta y agente de Ansu Fati, quien se encuentra en la mira del equipo inglés para sumar a su ataque de cara a la próxima temporada.