Barcelona venció a Elche y se quedó con el trofeo Joan Gamper

Barcelona superó por 1-0 a Elche, dirigido por el argentino Jorge Almirón, por el trofeo Joan Gamper gracias al gol de Antoine Griezmann a los dos minutos de juego. De esta manera, el nuevo equipo de Ronald Koeman ya quedó listo para la competencia.



Lionel Messi fue titular y jugó los 90 minutos. Tuvo participación activa en el gol del delantero francés ya que fue quien habilitó con un magnífico pase a Jordi Alba. El lateral izquierdo tiró el centro y Griezmann anotó el único tanto.

Koeman puso en cancha al equipo que se perfila para iniciar la Liga de España: Neto (Ter Stegen está lesionado); Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Sergio Busquets; Ansu Fati, Messi, Philippe Coutinho; Griezmann.

Antes del cotejo, Josep María Bartomeu habló de Messi y su decisión final de quedarse en el conjunto culé. "Como presidente no entraré en conflicto con nuestro capitán. Él habla en el campo, como hemos visto. Es un tema aparcado. Yo no podría permitir, como ninguna persona de la junta o del cuerpo técnico, dejar ir al mejor jugador del mundo. Las cosas hay que hablarlas en casa, públicamente no", indicó.

"Hay que felicitarse de que Messi siga con nosotros. Disfrutemos de Leo. Está ilusionado con Koeman. Lo importante es que juegue en el Barça, en su casa. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo tiene que jugar en nuestra casa. Queremos que se retire en el club y hacer un proyecto con Messi", analizó en diálogo con TV3.

En tanto, se refirió a Luis Suárez, quien, nuevamente, no fue convocado por Koeman. "Es un jugador del Barça y uno de los más importantes de este club. Tiene contrato en vigor", señaló.

Por último, Bartomeu se refirió a la moción de censura, que contó con 20.687 firmas. "La junta está sorprendida por el número de firmas pero respetamos la democracia y los estatutos del club. En estos momentos nadie quiere dimitir. El club no se para y tenemos mucho trabajo. Queremos seguir trabajando y esperaremos al proceso", completó.