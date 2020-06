Barcelona visita a Celta de Vigo y Messi va por un nuevo récord

Lionel Messi buscará hoy el gol 700 de su brillante carrera cuando su equipo, Barcelona, obligado a ganar en la lucha por el título de la Liga de fútbol de primera división de España, visite a Celta de Vigo por la fecha 32.



El partido se jugará en el estadio de Balaídos, de Vigo, a puertas cerradas por la pandemia de coronavirus, a partir de las 12 (hora de la Argentina) y le dará continuidad a la fecha que se inició ayer con el empate entre Sevilla y Valladolid (1-1).



Messi, con 699 tantos entre Barcelona y el seleccionado argentino, está a un paso de quebrar una nueva marca personal.



El goleador de la actual liga (21), que el miércoles pasado cumplió 33 años, lleva dos fechas sin marcar y buscará cortar la racha en su quinto partido consecutivo en dos semanas desde la vuelta del fútbol español.



No será sencillo para Messi porque acumula cuatro encuentros sin convertir en Balaídos.



Barcelona no brilla como en otras épocas y su juego se volvió Messi-dependiente. A pesar de ello tiene la misma cantidad de puntos que Real Madrid (68), pero la derrota que sufrió en el Superclásico español lo condenará en caso de que lleguen igualados al final del torneo.



El DT de Barcelona, Quique Setién, dispondrá algunos cambios, entre lesionados y pruebas, en un partido en el que no puede resignar unidades por la marcha ganadora e imparable de Real Madrid que el domingo visitará a Espanyol, el último de la liga española.