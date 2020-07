Barros contó cómo es la situación de la Asamblea de la Liga

Para hablar sobre esto y mucho más, Botineros Diario dialogó con el presidente de la Liga, Daniel Barros: «No pudimos realizar la Asamblea en el mes de marzo por razones que ya todos sabemos por esto de la pandemia. En la reunión presencial que tuvimos queríamos poner la fecha pero el director de Personaría Jurídica me recomendó que no por las dudas después no la esté posponiendo».

«Nosotros planteamos que vamos a hacer la Asamblea como quieran los presidentes. Si vemos que esta cuarentena sigue trataremos de plantearla en hacerla de forma virtual. Se hace dificultoso hacerlo virtual pero si hay demanda para hacerla la llevaremos a cabo», continuó.

Su postura: «Yo sigo con la postura de dejar de ser presidente. Una vez que salgamos de esta fase en la pandemia, renovaremos las tareas para ir normalizando las cosas con la Comisión».

Las tareas en la Liga: «Tenemos nuestros problemas, se nos quemó la bomba del pozo de agua. Durante dos meses no pudimos sacar la bomba por no tener el permiso, ya lo hicimos y estamos tratando de arreglarla. El Municipio mantuvo la infraestructura de la Liga y al estar rota la bomba no pudimos regar la cancha pero ya volvimos a trabajar ahí».

«En septiembre se podría armar un torneo corto pero no me quiero adelantar en eso porque cada vez que lo hicimos siempre pasó algo que nos fue impidiendo concretar lo conversado», decretó.