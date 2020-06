Barros: Los clubes federados van a volver cuando AFA lo diga

En diálogo con el programa “Radio Mania” de Radio Valle Viejo, Barros, se refirió a varios temas como la actualidad del fútbol nacional, el local, sobre la Asamblea de la Liga y de una reunión que mantuvo con el Secretario del Interior de AFA.

“Nosotros venimos manteniendo contacto con todos los presidentes desde que comenzó la cuarentena, mediante llamadas, mensajes. Necesitamos una comunicación formal con los distintos presidentes”, comenzó hablando de la vuelta a las reuniones que se dio anoche.

Se refirió a la situación en que Vélez volvió a los entrenamientos y ahí nomas tuvo que suspenderlo: “Hubo una confusión, desde el COE provincial autorizaron la actividad deportiva pero hasta 10 personas y a esto los clubes lo tomaron como que podían volver a entrenar. Pero, hablando con el Secretario del Interior en AFA, nos notificó que ningún club puede volver hasta que AFA confeccione o dé a conocer un protocolo”.

Habló más sobre el tema: “A pesar que el COE provincial habilite la actividad deportiva, los clubes federados a través de la Liga deben respetar y acatar lo que decidan en AFA”.

Más sobre la reunión que mantuvieron los presidentes de Ligas con el Secretario del Interior de AFA: “Hablamos más que todo sobre la vuelta del fútbol y él nos dejó en claro que todas las Ligas afiliadas a AFA en el país van a volver a entrenar cuando ellos lo decidan.

Además, estimó que a mediados de septiembre puede volver la actividad». Y agregó: «Era importante esta claridad por parte de AFA para saber que el único argumento para volver es si desde el ente nacional autoriza”.

Por último, se refirió a la situación económica: “Planteamos que las Ligas son entidades de segundo grados, los clubes son los que aportan a las Ligas y si no lo hacen no podemos avanzar. Pero, uno no le puede a los clubes que aporten porque la situación no es fácil”.