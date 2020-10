Bartomeu y su dirigencia renunciarían este lunes en Barcelona

En medio del Estado de Alarma por el rebrote de coronavirus en la ciudad, la dirigencia de Josep María Bartomeu envió una carta a la Generalitat de Catalunya para aplazar el voto de censura, pautado para el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, el Gobierno no ve ningún impedimento legal ni sanitario para que el referéndum no se celebre y, ante esta negativa, toda la directiva culé podría renunciar mañana en el transcurso de la junta.

El presidente y sus compañeros no se niegan a la votación, porque es un derecho que tienen los socios, pero consideran que debe hacerse cuando no exista riesgo para la salud de los mismos (desde marzo hasta hoy, ya fallecieron alrededor de 800 por COVID-19). Además, sostienen que no deja de ser un contrasentido que se pueda votar el referéndum y no se den las condiciones para una Asamblea. En cualquier caso, la junta de mañana, que aprobará el cierre económico y el presupuesto, podría ser la última que se celebre desde su llegada en 2010.

Si se llegase a dar un adiós masivo, se formaría una Comisión Gestora para hacerse cargo provisionalmente del club y, en el plazo de 40 días a tres meses, llamar a elecciones. De igual manera, en el caso de la asunción de un nuevo mandatario blaugrana, éste no podría modificar la situación contractual de Lionel Messi, quien termina su vínculo el 30 de junio del 2021, salvo que haya una renovación previa.